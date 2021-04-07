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Финансы поют романсы? Собчак не смогла достроить собственный дом

Финансы поют романсы? Собчак не смогла достроить собственный дом

Ксения Собчак до сих пор не может переехать в жилье в элитном поселке "Горки-8". Журналисты выяснили, что мешает журналистке.
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Обосноваться в просторном особняке телеведущая хотела еще прошлым летом. Но недвижимость по сей день не достроена. Звезда экрана решила строить семейное гнездышко из экологически чистых материалов.

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Сюжеты Звездная недвижимость

Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

По плану, особняк должен был составлять порядка 1000 квадратных метров. Специалисты называли затраты ведущей. По их предположениям, хоромы Ксении Собчак должны были обойтись в 40 миллионов рублей. Знаменитость такая цена устраивала, но ее планы разрушила пандемия коронавируса. Артистка, как и многие представители шоу-бизнеса, осталась без большой части доходов.

В результате возведение дома на период карантина было приостановлено. А затем пошатнулось и финансовое положение знаменитости. Судя по всему, до начала лета Ксения Собчак в новое жилье не переедет.

По данным СМИ, Ксения Собчак лишилась огромной части заказов. Во многом ведущую кормит ее инстаграм-аккаунт, где она зарабатывает на рекламе. Поклонники не понимают: почему светской львице не может помочь со строительством коттеджа ее супруг, режиссер Константин Богомолов? Некоторые предполагают, что отношения пары дали трещину.

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Фото: Артем Геодакян/ ТАСС
Автор: 7 апреля 2021, 12:35 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
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Гость688942
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жалко её-давайте скинемся.
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