Финансы поют романсы? Собчак не смогла достроить собственный дом

Обосноваться в просторном особняке телеведущая хотела еще прошлым летом. Но недвижимость по сей день не достроена. Звезда экрана решила строить семейное гнездышко из экологически чистых материалов.
По плану, особняк должен был составлять порядка 1000 квадратных метров. Специалисты называли затраты ведущей. По их предположениям, хоромы Ксении Собчак должны были обойтись в 40 миллионов рублей. Знаменитость такая цена устраивала, но ее планы разрушила пандемия коронавируса. Артистка, как и многие представители шоу-бизнеса, осталась без большой части доходов.
В результате возведение дома на период карантина было приостановлено. А затем пошатнулось и финансовое положение знаменитости. Судя по всему, до начала лета Ксения Собчак в новое жилье не переедет.
По данным СМИ, Ксения Собчак лишилась огромной части заказов. Во многом ведущую кормит ее инстаграм-аккаунт, где она зарабатывает на рекламе. Поклонники не понимают: почему светской львице не может помочь со строительством коттеджа ее супруг, режиссер Константин Богомолов? Некоторые предполагают, что отношения пары дали трещину.
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