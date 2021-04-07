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Подольская впервые показала лицо младшего сына

Подольская впервые показала лицо младшего сына

Наталья Подольская порадовала поклонников. Звезда перестала прятать наследника Ваню.
прочитано 554 раза

Исполнительница скрывала личико младенца, но теперь решила показать, как выглядит их младший сын с Владимиром Пресняковым. На одном из роликов в своем инстаграм-аккаунте певица показала профиль ребенка.

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 Владимир Владимирович Пресняков

Владимир Владимирович Пресняков Певец

"Моменты, когда мир замирает", – подписала кадр Наталья Подольская. Напомним, артистка и ее муж стали родителями во второй раз в октябре 2020 года. Также звездная пара воспитывает старшего сына Артемия.

Отметим, что чета давно мечтала о прибавлении в семействе. Сейчас Наталья Подольская почти все свое время проводит с отпрысками. К слову, певица быстро приходит в форму после родов. За небольшое время исполнительнице удалось заметно сбросить вес.

Певица постепенно возвращается к работе и начинает участвовать в съемках. Наталья Подольская собирается совмещать карьеру и материнство.

Отметим, что свою жену Владимир Пресняков считает героиней, которая делает для наследников все возможное. Примечательно, что няню чета не нанимала — во время отъездов матери мальчишки остаются с отцом или с другими родственниками.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 11:10 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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