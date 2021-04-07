Подольская впервые показала лицо младшего сына

Исполнительница скрывала личико младенца, но теперь решила показать, как выглядит их младший сын с Владимиром Пресняковым. На одном из роликов в своем инстаграм-аккаунте певица показала профиль ребенка.
"Моменты, когда мир замирает", – подписала кадр Наталья Подольская. Напомним, артистка и ее муж стали родителями во второй раз в октябре 2020 года. Также звездная пара воспитывает старшего сына Артемия.
Отметим, что чета давно мечтала о прибавлении в семействе. Сейчас Наталья Подольская почти все свое время проводит с отпрысками. К слову, певица быстро приходит в форму после родов. За небольшое время исполнительнице удалось заметно сбросить вес.
Певица постепенно возвращается к работе и начинает участвовать в съемках. Наталья Подольская собирается совмещать карьеру и материнство.
Отметим, что свою жену Владимир Пресняков считает героиней, которая делает для наследников все возможное. Примечательно, что няню чета не нанимала — во время отъездов матери мальчишки остаются с отцом или с другими родственниками.
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