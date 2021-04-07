"Каждый раз поражаюсь": уязвленная Бузова влепила оплеуху зарвавшейся Собчак

Ведущая заявила, что не обижается на коллегу. Однако у нее есть, что сказать Ксении.

В минувшее воскресенье состоялась долгожданная музыкальная премия "Жара". Однако для Ольги Бузовой она прошла не совсем так, как ожидалось. Артистка облачилась в шикарное серебряное платье и готова была покорить всех, но внезапно на нее посыпались вопросы о бывшем возлюбленном и колкие комментарии со стороны Ксении Собчак. Все закончилось тем, что дива завершила свою работу и со слезами на глазах ушла за кулисы.

Накануне прошла премьера нового мультфильма "100 % Волк". Главная героиня ленты разговаривает голосом исполнительницы, а потому она стала почетным гостем вечеринки. Во время общения с журналистами Ольга не удержалась и ответила на один из вопросов, связанных с неприятными событиями на "Жаре".

Певица заявила, что не держит зла на Ксению Собчак и назвала ее "шикарной женщиной". Обиды на журналистку у нее нет, потому что она знает, что значит работать в шоу-бизнесе. "Каждый раз поражаюсь", – посмеялась она. Однако Ольга Бузова признает, что этот путь – ее выбор, а потому она просто отряхивается и спокойно идет дальше. Однако дива отметила, что коллеге по сцене не мешало бы поучиться женской солидарности.

Также Ольга сообщила, что не обижается и на Филиппа Киркорова, поддержавшего Ксению в расспросах. Она рассказала, что они с поп-королем крайне похожи, и он искренне доверяет людям, как и она. Весь вечер звезда провела в компании Филиппа Бедросовича и его наследников.

