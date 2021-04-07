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"Каждый раз поражаюсь": уязвленная Бузова влепила оплеуху зарвавшейся Собчак

Ведущая заявила, что не обижается на коллегу. Однако у нее есть, что сказать Ксении.
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В минувшее воскресенье состоялась долгожданная музыкальная премия "Жара". Однако для Ольги Бузовой она прошла не совсем так, как ожидалось. Артистка облачилась в шикарное серебряное платье и готова была покорить всех, но внезапно на нее посыпались вопросы о бывшем возлюбленном и колкие комментарии со стороны Ксении Собчак. Все закончилось тем, что дива завершила свою работу и со слезами на глазах ушла за кулисы.

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Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Накануне прошла премьера нового мультфильма "100 % Волк". Главная героиня ленты разговаривает голосом исполнительницы, а потому она стала почетным гостем вечеринки. Во время общения с журналистами Ольга не удержалась и ответила на один из вопросов, связанных с неприятными событиями на "Жаре".

Певица заявила, что не держит зла на Ксению Собчак и назвала ее "шикарной женщиной". Обиды на журналистку у нее нет, потому что она знает, что значит работать в шоу-бизнесе. "Каждый раз поражаюсь", – посмеялась она. Однако Ольга Бузова признает, что этот путь – ее выбор, а потому она просто отряхивается и спокойно идет дальше. Однако дива отметила, что коллеге по сцене не мешало бы поучиться женской солидарности.

Также Ольга сообщила, что не обижается и на Филиппа Киркорова, поддержавшего Ксению в расспросах. Она рассказала, что они с поп-королем крайне похожи, и он искренне доверяет людям, как и она. Весь вечер звезда провела в компании Филиппа Бедросовича и его наследников.

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Ольга Бузова. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 7 апреля 2021, 09:26 Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"

комментарии

Ответить:

гостья
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В чем заключается оплеуха ?очередная дурь ,все ночь учила слова написанные пиар директором,сама она и смысла не понимает,что сказала ,Киркорову подмазалась ,а иначе как? а то останется совсем одна ,а он ей поигрывает, скорее ещё не прошло время, под которым он подписался, получил не плохое вливание ,поддерживать эту тупицу Бузову ,Только не понятно в чем они похожи ,с ней не дай Бог Но фили надо держать подальше детей от идиотки,они ещё ,будем надеяться ,не видели разврат от этой пошлой тети
Гость672556
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Все-таки просочилась к Киркорову через подаренную девочке курточку...
гость
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Сама бузова хоть раз задумывалась почему её многие ненавидят,не обязательно из своего круга ,а вообще люди ,которым она так опостылила,когда она где то появляется старается везде успеть преподнести себя,но уж очень все слащаво и навязчиво Ещё плохую услугу выполняют пиарщики,так видно их вранье ,про все ,про беременность , где животик ,на счет очередной жертвы ухажера Коробкова ,,что же бузова не пришла с ним на премтеру мультика ,и так везде одна ложь Говорят ей правду,вот она начинает истерить
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