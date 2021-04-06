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"С грудью беда": Тодоренко в купальнике публично разнесли

"С грудью беда": Тодоренко в купальнике публично разнесли

Регина Тодоренко разоткровенничалась с поклонниками на тему физических недостатков. Теледива призналась, что не всегда принимала себя.
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Ведущая рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что раньше стеснялась своего тела из-за небольшой груди, пигментации и неправильного прикуса. По словам Регины Тодоренко, особенно ее беспокоили выходы в купальнике в шоу "Орел и решка" телеканала "Пятница". Каждый становился для нее испытанием.

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Телеведущая отметила, что ей казалось, что она плохо выглядит, совсем не по стандартам общепринятой красоты. Теперь же, по мнению звезды, все изменилось, мир стал другим благодаря бодипозитиву.

Это движение вселило в Регину Тодоренко любовь к себе. Она стала больше заниматься своим телом и ухаживать за собой. То, что теперь она не стыдится собственного тела, ведущая продемонстрировала подписчикам, опубликовав фото в слитном купальнике. На снимках она выглядит прекрасно: загорелая, с подтянутой фигурой.

Помимо комплиментом знаменитость получила и ложку дегтя в бочку меда. Некоторые посчитали, что бюст Регины Тодоренко далек от совершенства. "С грудью беда", – написал один из пользователей соцсети.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 6 апреля 2021, 19:03 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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