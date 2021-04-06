"С грудью беда": Тодоренко в купальнике публично разнесли

Регина Тодоренко разоткровенничалась с поклонниками на тему физических недостатков. Теледива призналась, что не всегда принимала себя.

Ведущая рассказала в своем инстаграм-аккаунте, что раньше стеснялась своего тела из-за небольшой груди, пигментации и неправильного прикуса. По словам Регины Тодоренко, особенно ее беспокоили выходы в купальнике в шоу "Орел и решка" телеканала "Пятница". Каждый становился для нее испытанием.

Телеведущая отметила, что ей казалось, что она плохо выглядит, совсем не по стандартам общепринятой красоты. Теперь же, по мнению звезды, все изменилось, мир стал другим благодаря бодипозитиву.

Это движение вселило в Регину Тодоренко любовь к себе. Она стала больше заниматься своим телом и ухаживать за собой. То, что теперь она не стыдится собственного тела, ведущая продемонстрировала подписчикам, опубликовав фото в слитном купальнике. На снимках она выглядит прекрасно: загорелая, с подтянутой фигурой.

Помимо комплиментом знаменитость получила и ложку дегтя в бочку меда. Некоторые посчитали, что бюст Регины Тодоренко далек от совершенства. "С грудью беда", – написал один из пользователей соцсети.