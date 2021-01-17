Тодоренко предстала раздетой после слов о потери груди

Регина Тодоренко полностью довольна своей фигурой. Телеведущая показала снимок с Бали, продемонстрировав обновленный внешний вид.

Существует стереотип о том, что если знаменитость выглядит хорошо, то это результат лишь инъекций и большого вложения денег в свое здоровье. Однако мало кто догадывается, какие усилия нужно прилагать звездам, чтобы вести здоровый образ жизни, при этом соблюдая плотный рабочий график.

Телеведущая Регина Тодоренко в очередной раз доказала, что она сталкивается с теми же проблемами, которые доставляют хлопоты многим людям в повседневной жизни. Недавно звезда похвасталась своей фигурой. Тодоренко обнародовала свежее фото в "Инстаграме", отметив, что наконец-то стала довольно своими формами.

Кроме того, супруга певца Влада Топалова заметно похудела из-за участия в шоу "Ледниковый период". При этом последние заявления Тодоренко весьма противоречивы. Еще совсем недавно она признавалась, что с потерей весе она стала выглядеть хуже. Тодоренко отмечала, что у нее исчезла былая грудь, которая заметно увеличилась в последродовой период.

Стоит отметить, что поклонники любят Тодоренко любой. Ведущая завоевала сердца россиян своей харизмой и талантом.