Стало известно о проблемах со здоровьем у Темниковой

Елена Темникова, отдыхающая на Мальдивах, призналась, что природа помогает ей справляться с паническими атаками.

Бывшая участница группы Serebro в настоящее время отдыхает на экзотических островах и регулярно радует поклонников красивыми снимками в своем инстаграм-аккаунте. Со стороны эти кадры кажутся безмятежными, однако под одним из фото на фоне великолепной бирюзовой воды Елена Темникова вдруг призналась, что у нее, наконец, случился первый день без панических атак – такой чудодейственный эффект оказывает на звезду океан.

Поклонники певицы обеспокоились здоровьем 35-летней звезды и пожелали в комментариях к посту хорошего отдыха, а также скорейшего выздоровления:

"Лена, желаю вам, чтобы ПА покинули вас навсегда! Знаю, что это такое, к сожалению" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред), "Хорошего отдыха! природа да, лечит очень хорошо... а панические атаки и правда, причиняют много неудобства, постоянные страхи, тревоги...", "Никому такого не пожелаешь. Лена, удачи, я вас очень понимаю."

Оказалось, что фанаты хорошо понимают Елену, так как в прошлом году проблема панических атак стала знакома очень многим россиянам. Подписчики поделились своим опытом решения этой проблемы. Отвечая на комментарии фолловеров, певица призналась, что в последнее время ее панические атаки участились и случаются по 2-3 раза в сутки. В Москве у знаменитости плохо получается справляться с этим страшным явлением, однако в отпуске Елена Темникова провела целый день без атак и это ее очень радует.