"Легкие просто кричат": Дикий зверь подорвал здоровье Темниковой

Дома у поп-дивы Елены Темниковой живет очаровательное создание — дикий кот Нао, который стал артистке очень дорогим и близким существом. Четвероногого друга звездная брюнетка любит как родного сына. Однако появление кота в доме создало в жизни певицы новые проблемы — ей диагностировали аллергию на пушистого питомца. С учетом того, что Елена Темникова уже давно страдает от астмы, аллергия достаточно сильно сказывается на ее здоровье.
"У меня постоянно чешется нос, могу чихать каждую минуту в течение часа. Даже ночью. А мои легкие просто кричат", — объявила поп-дива в своем инстаграм-канале. Артистка не готова попрощаться с диким котом ради улучшения самочувствия. Елена Темникова уверена — есть действенный способ, который поможет ей избавиться от аллергии. Певица попросила у поклонников совета.
Подписчики предложили звездной брюнетке массу различных средств и методик, которые, по их словам, способны избавить артистку от страданий. Среди них шампуни, вакцины, очиститель воздуха, специальный корм, психологические консультации, гомеопатия и многое-многое другое. Пока Елена Темникова не сообщала, как будет действовать дальше, но ясно одно — звезда не сдается.
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