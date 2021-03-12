Темникова в дырявом пальто вызвала оторопь: Мечта эксгибициониста

Весна в Москве не радует теплом. Дни стоят холодные и снежные, но это не мешает артистке выгуливать обновки. Несмотря на минусовую температуру, певица вышла на улицу в одной футболке, на которую сверху накинула хлопковый тренч с перфорацией.
"Дырявое" пальто Елены Темниковой произвело фурор. Подписчики в комментариях начали упражняться в остроумии. Некоторые отметили, что, вероятно, верхнюю одежду певицы проела моль. Другие предположили, что артистка просто проверила, хорошо ли работает дырокол.
"Доча тренировалась вырезать кружочки? (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Голодная моль у вас, однако, дома", " Градом побило?", "Лена пельмешки делала", "Хорошее применение дырокола", "Артобстрел", "Оригинально, но все же холодно", "Зато подмыхи не потеют!", "Ой, у Вас пальто порвалось", "Ад для трипофоба", "Мечта эксгибициониста", "Моль перфекционист", – написали в комментариях.
Впрочем, кто бы что ни говорил, а пальто Елены Темниковой действительно модное, к тому же еще и очень дорогое. На сайте люксового бренда цена за экземпляр перевалила за отметку в 200 тысяч рублей.
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