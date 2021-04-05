Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Понедельник
5 апреля
Лента новостей
20:54
Украинцы сожгли флаг России для поддержки Белоруссии
20:23
"Мечты имеют свойство сбываться": Асмус рассказала о беременности
20:07
Под Москвой могут поставить памятник гитаре
20:04
В Каширском проезде изменится подземный пешеходный переход
19:57
Перерезал сам: звезда "Дома-2" выписалась из больницы после скандалов с мужем
19:55
Хаматова заговорила о страшных диагнозах приемной дочери: Она у меня умрет
19:47
"Притяжение на гормональном уровне": Ивлев прошел тест на совместимость с новой избранницей
19:31
Украинская власть поражена вирусом некомпетентности и безответственности – политик Бойко
19:11
В Сети появилось видео убегающей в слезах Бузовой в свадебном платье со шлейфом
19:10
Шепелев намерен напугать сына Фриске в день рождения: Проверим его
19:05
В Тайге задержали лидера ячейки "Свидетелей Иеговы"
19:00
Станция "Матвеевская" будущего МЦД-4 готова на 60%
18:43
"Замученный ребенок": Тимати подверг маленькую дочь опасности
18:43
"Зачетный орех": Анна Семенович похвасталась аппетитными формами
18:35
"Прикройся!": Топурия после родов широко раздвинула голые ноги
18:30
Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство
18:27
В Псковской области лесную дорогу замостили могильными плитами
18:01
Песков рассказал о формате послания Путина Федеральному собранию
17:55
ФОК в Старом Крюкове построят до конца 2021 года
17:54
Любимая, дети и темные очки: главные тайны Дмитрия Нагиева
17:53
"Вангуем свадьбу": рэпер Feduk трогательно обратился к возлюбленной
17:52
Пьяный полицейский устроил ДТП под Воронежем
17:38
"Передвижной инкубатор!": Караулова с огромным животом еле вывалилась на сцену
17:32
Под Москвой прооперировали новорожденную весом 0,6 килограмма
17:24
"Врачи прогнозов не дают": появились новости о пострадавшей в ДТП с блогером Билом
17:22
Дума рассмотрит кандидатуру Москальковой на должность омбудсмена
17:04
Украинскую звезду назвали провокатором и предателем родины за желание "сдохнуть" в России
16:59
Экономист Кушнир высказалась о повышении тарифов ЖКХ на Украине: Придется деньги рисовать, чтобы выжить
16:55
Проблемы в браке довели Аниту Цой до слез
16:49
Северный вестибюль станции метро "Окружная" откроют в 2022 году
16:27
В Кемерове пожилая женщина застряла в ванне
16:10
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
15:19
"Тело – космос": Топалов с ног до головы облизал накаченного Лазарева
15:13
Поведение Дубцовой привело к трагедии: Сколько слез было пролито!
15:04
"Замучили": Навка отреагировала на слова о своей беременности
14:50
"Упаси Бог!": сын с молодой женой отказались от денег Валерии
14:49
Лукашенко заявил об усилении информационного противостояния: Дальше хуже будет
14:46
Он заслужил ее внимание: Пугачева переключилась на брата Галкина
14:42
Вылетевший из Казани самолет направили на аварийную посадку в Москву
14:42
"Достаточно!": Резник прекратил сотрудничество с Пугачевой
14:42
Зеленского обвинили в нарушении законов: Правосудие на Украине уничтожается
14:30
"Превращается в овощ": Кравец шокирована тяжелым состоянием Зайцева
14:24
Родственник раскрыл правду о совместной жизни Авербуха и Арзамасовой
14:13
"Спасибо, что не в стрингах": народ плюнул в раскорячившуюся перед детьми Волочкову
14:09
"Полная копия": народ перепутал Орбакайте с матерью
14:07
"Надругались над всем": самоуверенный Богомолов с треском провалился
14:05
"Стал забывать фамилию": 79-летний Лещенко о тяжелых последствиях коронавируса
14:02
"Война в Донбассе Европе не нужна": писатель Гриценко о выгоде США от конфликта на востоке Украины
14:01
Кемеровчанин взял в заложники бывшую девушку
13:49
"Начал меня поливать и оскорблять": Вяльбе сделала заявление после разборок с Губерниевым
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику
"Меня убивали!": крик души бывшей жены Серова
"Зарабатывает миллионы": Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Стало известно о триумфе Манижи перед "Евровидением"
"Я рыдала": Неожиданное предложение выбило Варлей из колеи
Бузова высмеяла кичащегося своим счастьем Тарасова
Шоу-бизнес
В Сети появилось видео убегающей в слезах Бузовой в свадебном платье со шлейфом

В Сети появилось видео убегающей в слезах Бузовой в свадебном платье со шлейфом

Ольга Бузова заявилась на премию "Жара Music Awards" в платье, напоминающем свадебное. Поклонники расценили это как жест отчаяния.
прочитано 812 раз

Ольга Бузова пришла на "Жару" в бело-серебристом пышном платье со шлейфом, чем привлекла к себе внимание журналистов и поклонников. Некоторые оценили такой наряд как жест отчаяния и последние надежды выйти замуж, однако поющая ведущая пресекла эти разговоры на корню. Она заявила, что больше не хочет под венец.

ПО ТЕМЕ

Что и требовалось доказать: в разборках Бузовой и Манукяна поставлена жирная точка

Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Несмотря на боевой настрой Бузовой все-таки опять не повезло, и премию она покинула в слезах. Все дело в том, что ей довелось стоять на сцене со своей бывшей коллегой Ксенией Собчак, которая вела церемонию. Бузова же должна была объявлять имена претендентов на статуэтку.

Ксения Собчак постоянно подначивала ее намекала на отношения с ее бывшим возлюбленным Давидом Манукяном. Сначала поющая ведущая пыталась перевести в шутку все разговоры о бывшем, но когда Собчак попросила ее ответить, с кем бы та обнималась с большим удовольствием — с Давой или Филиппом Киркоровым, Ольга Бузова не выдержала. Она разрыдалась и убежала из зала. Инцидент сняли на камеры.

"Вот ты крыса", — заявила Бузова и покинула сцену.

Стоит отметить, что блогер Давид Манукян сейчас тоже всячески избегает разговоров о бывшей возлюбленной. Он часто отвечает на комментарии подписчиков, но сообщения об Ольге Бузовой всегда игнорирует.


ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Автор: 5 апреля 2021, 19:11 Источник: "Инстаграм" • Требует проверки
ФОТОРЕПОРТАЖ

Обнаженная Собчак шокировала народ: как прошла музыкальная премия "Жара"

комментарии

Ответить:

М
Пожаловаться Ответить
Удивительно сколь можно выть о мнимых свадьбах, если оно давно живет с толстым Митрофаном и его сыном . А отношения на публику для контента, для разговоров, для бабок.
Гостья
Пожаловаться Ответить
Гостья
Кажется, то что эту все обижают, но у неё свои цели, опять наведаться к Филиппу домой,все лезет к нему в подружки, <цензура> делает это через дочь Фили Истерика ,это напускное ,главное для неё это привлечь внимание, а так осталась она без наград, скорее всего Дави не пришел на Жару ,зная,что там бузова,зачем ему видеть эту ненавистную ,он хорошо проводит время ,танцует с новой партнершей ,а она очень похожа на Костенко,с красивой фигурой, гибкая ,не то ,что бревно бузова
А, вот пиарщики ,как всегда писали вранье,что Филипп предлагает переехать бузовой к нему,а она, оказывается ещё и думает ,не смешите ,такой ерундой ,хватит писать вранье , бузова поползла БЫ на пузе, если бы ей предложил такое Киркоров
гость
Пожаловаться Ответить
Да пошла ваша идиотка вместе с вами... Не противно самим?
Гостья
Пожаловаться Ответить
Гость672274
Все показуха с истерикой, Состоявшаяся накануне церемония вручения премий «Жара» закончилась для Оли Бузовой весьма печально.Она приехала на Церемонию одной их первых и получила максимальное внимание прессы. Так что, все шло, как надо.
«Ты тоже не без греха»: после слов Филиппа Киркорова об её изменах Ольга Бузова покинула Крокус Оля даже встретила там Аллу-Викторию Киркорову и подарила ей куртку, а когда девочка обняла её, то спросила, соскучилась ли она по ней. Получив утвердительный ответ, она тут же попросила передать эти слова папе. Возможно, так Оля напрашивается к Филе
Кажется, то что эту все обижают, но у неё свои цели, опять наведаться к Филиппу домой,все лезет к нему в подружки, <цензура> делает это через дочь Фили Истерика ,это напускное ,главное для неё это привлечь внимание, а так осталась она без наград, скорее всего Дави не пришел на Жару ,зная,что там бузова,зачем ему видеть эту ненавистную ,он хорошо проводит время ,танцует с новой партнершей ,а она очень похожа на Костенко,с красивой фигурой, гибкая ,не то ,что бревно бузова
Гость687481
Пожаловаться Ответить
Кто такая Бузова? Бездарная ХАБАЛКА. Найти кого нибудь не могли.. 7
Гость672274
Пожаловаться Ответить
Все показуха с истерикой, Состоявшаяся накануне церемония вручения премий «Жара» закончилась для Оли Бузовой весьма печально.Она приехала на Церемонию одной их первых и получила максимальное внимание прессы. Так что, все шло, как надо.
«Ты тоже не без греха»: после слов Филиппа Киркорова об её изменах Ольга Бузова покинула Крокус Оля даже встретила там Аллу-Викторию Киркорову и подарила ей куртку, а когда девочка обняла её, то спросила, соскучилась ли она по ней. Получив утвердительный ответ, она тут же попросила передать эти слова папе. Возможно, так Оля напрашивается к Филе
Гость676117
Пожаловаться Ответить
Бузиха- шизо.
Манукян- Нюхач дырки бузовой и естественно карьерист
Гость678070
Пожаловаться Ответить
Бузова любит разыгрывать драмы. Рыдала бесконечно в ледовом шоу. Она ужасна. Кому приходит в голову ее приглашать на всякие мероприятия?
Гость680399
Пожаловаться Ответить
Обе жабы!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

В объятиях таинственного мачо: раскрыта личность нового спутника Барановской

Он выглядит старше ведущей
Шоу-бизнес

"Прикройся!": Топурия после родов широко раздвинула голые ноги

Певица не стесняется ничего
Шоу-бизнес

"Зачетный орех": Анна Семенович похвасталась аппетитными формами

Звезда продемонстрировала фото в купальнике
Шоу-бизнес

Перерезал сам: звезда "Дома-2" выписалась из больницы после скандалов с мужем

Пара прошла через совместные роды

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+