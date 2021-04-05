Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

"Солнышко наше": Кабаева принесла цветы на могилу Утяшевой
"Больше не могу": потрясенный Корчевников заявил об уходе
Мадонна всея Руси: Престарелую Успенскую смешали с помоями за торчащие соски
В кулачок: Колдун после связи с Киркоровым полгода не мог выполнять супружеский долг
партнеры
Понедельник
5 апреля
Лента новостей
18:43
"Замученный ребенок": Тимати подверг маленькую дочь опасности
18:43
"Зачетный орех": Анна Семенович похвасталась аппетитными формами
18:35
"Прикройся!": Топурия после родов широко раздвинула голые ноги
18:30
Политолог Усов заявил о духовном вырождении режима Лукашенко: Опора на примитивное хамство
18:27
В Псковской области лесную дорогу замостили могильными плитами
18:01
Песков рассказал о формате послания Путина Федеральному собранию
17:55
ФОК в Старом Крюкове построят до конца 2021 года
17:54
Любимая, дети и темные очки: главные тайны Дмитрия Нагиева
17:53
"Вангуем свадьбу": рэпер Feduk трогательно обратился к возлюбленной
17:52
Пьяный полицейский устроил ДТП под Воронежем
17:38
"Передвижной инкубатор!": Караулова с огромным животом еле вывалилась на сцену
17:32
Под Москвой прооперировали новорожденную весом 0,6 килограмма
17:24
"Врачи прогнозов не дают": появились новости о пострадавшей в ДТП с блогером Билом
17:22
Дума рассмотрит кандидатуру Москальковой на должность омбудсмена
17:04
Украинскую звезду назвали провокатором и предателем родины за желание "сдохнуть" в России
16:59
Экономист Кушнир высказалась о повышении тарифов ЖКХ на Украине: Придется деньги рисовать, чтобы выжить
16:55
Проблемы в браке довели Аниту Цой до слез
16:49
Северный вестибюль станции метро "Окружная" откроют в 2022 году
16:27
В Кемерове пожилая женщина застряла в ванне
16:10
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
15:19
"Тело – космос": Топалов с ног до головы облизал накаченного Лазарева
15:13
Поведение Дубцовой привело к трагедии: Сколько слез было пролито!
15:04
"Замучили": Навка отреагировала на слова о своей беременности
14:50
"Упаси Бог!": сын с молодой женой отказались от денег Валерии
14:49
Лукашенко заявил об усилении информационного противостояния: Дальше хуже будет
14:46
Он заслужил ее внимание: Пугачева переключилась на брата Галкина
14:42
Вылетевший из Казани самолет направили на аварийную посадку в Москву
14:42
"Достаточно!": Резник прекратил сотрудничество с Пугачевой
14:42
Зеленского обвинили в нарушении законов: Правосудие на Украине уничтожается
14:30
"Превращается в овощ": Кравец шокирована тяжелым состоянием Зайцева
14:24
Родственник раскрыл правду о совместной жизни Авербуха и Арзамасовой
14:13
"Спасибо, что не в стрингах": народ плюнул в раскорячившуюся перед детьми Волочкову
14:09
"Полная копия": народ перепутал Орбакайте с матерью
14:07
"Надругались над всем": самоуверенный Богомолов с треском провалился
14:05
"Стал забывать фамилию": 79-летний Лещенко о тяжелых последствиях коронавируса
14:02
"Война в Донбассе Европе не нужна": писатель Гриценко о выгоде США от конфликта на востоке Украины
14:01
Кемеровчанин взял в заложники бывшую девушку
13:49
"Начал меня поливать и оскорблять": Вяльбе сделала заявление после разборок с Губерниевым
13:35
"Старенький": измученный вид Баскова вызвал оторопь
13:33
"Выше натянуть трусы не могла?": оголившаяся Каменских взбесила россиян
13:27
"Нам враги не нужны": Охлобыстин выпилил ушат помоев на Первый канал и "Россию 1"
13:17
"Просто собрала мой чемодан": женатый Лещенко заговорил о разводе
13:02
"Ты крыса": Бузова публично унизила Собчак
13:02
Стала известна дата послания Путина Федеральному собранию
13:01
В Югре мужчину насмерть сбила машина
12:51
"Разыгрываемая в политике карта": Цой высказалась о своем участии в "Славянском базаре в Витебске"
12:46
Боец ММА всыпал Моргенштерну по первое число: Мозгов нет
12:45
В объятиях таинственного мачо: раскрыта личность нового спутника Барановской
12:32
"Мне тяжело менять своих пассий": Хлынина с трудом переживает финал отношений
12:06
"Как дешево": вульгарной Тодоренко отвесили смачную пощечину
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вставные зубы и парик: вид Шаляпина поставил на уши россиян
От Стриженовой потребовали уйти с телевидения после падения в прямом эфире
"Очень грустно": неузнаваемая Макеева шокировала публику
"Меня убивали!": крик души бывшей жены Серова
"Зарабатывает миллионы": Тодоренко заговорила о разводе с Топаловым
Стало известно о триумфе Манижи перед "Евровидением"
Шоу-бизнес
"Замученный ребенок": Тимати подверг маленькую дочь опасности

"Замученный ребенок": Тимати подверг маленькую дочь опасности

Тимати приучает шестилетнюю дочь к спорту. Порой занятия выглядят опасными.
прочитано 107 раз

У рэпера двое детей от разных женщин. Дочь Алиса появилась в союзе с моделью Аленой Шишковой, в этом году девочка пойдет в школу. Ребенка стараются развивать во всех направлениях. Малышка уже бегло читает и пишет, занимается математикой, танцует, поет и приучается к спорту.

ПО ТЕМЕ

Малиновская устроила бунт против молодой пассии рэпера Тимати

Известный ведущий раскрыл секрет успеха Тимати

 Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов)

Тимур Ильдарович Тимати (Юнусов) певец, актёр, предприниматель

В личном блоге мамы Тимати Симоны появилось видео, на котором Алиса под присмотром отца пытается держаться на серфе. Занятие проходит в специальном бассейне с искусственными волнами. Судя по всему, девочке неплохо удается держать баланс – она уверенно стоит на доске в течение нескольких десятков секунд.

Мать Тимати принимает активное участие в жизни внучки. Порой поклонники рэпера вообще сомневаются, что у Алисы есть собственная мама – так часто девочка проводит время в компании бабушки. На своей инстаграм-странице Симона перечислила комментарии, которые чаще всего получает от подписчиков под снимками малышки.

"Замученный ребенок, выбиваясь из сил, глотая слезы и воду, реализует амбиции "сумасшедшей бабки" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – написала мать Тимати.

Стоит отметить, некоторые в комментариях под видео с Алисой на серфе посчитали, что отец подвергает ребенка опасности. "Отважная", "Только с морей и опять в воду!", "За ее возраст, вот это все перезагрузка но она самая лучшая что не ленится", – написали люди.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Тимати. Фото: City News Moskva / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 5 апреля 2021, 18:43 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любимые женщины Тимати

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

В объятиях таинственного мачо: раскрыта личность нового спутника Барановской

Он выглядит старше ведущей
Шоу-бизнес

"Прикройся!": Топурия после родов широко раздвинула голые ноги

Певица не стесняется ничего
Шоу-бизнес

Проблемы в браке довели Аниту Цой до слез

Певица не сдержалась
Шоу-бизнес

"Тело – космос": Топалов с ног до головы облизал накаченного Лазарева

Артист был в шоке

Гороскоп

Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+