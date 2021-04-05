"Замученный ребенок": Тимати подверг маленькую дочь опасности

Тимати приучает шестилетнюю дочь к спорту. Порой занятия выглядят опасными.

У рэпера двое детей от разных женщин. Дочь Алиса появилась в союзе с моделью Аленой Шишковой, в этом году девочка пойдет в школу. Ребенка стараются развивать во всех направлениях. Малышка уже бегло читает и пишет, занимается математикой, танцует, поет и приучается к спорту.

В личном блоге мамы Тимати Симоны появилось видео, на котором Алиса под присмотром отца пытается держаться на серфе. Занятие проходит в специальном бассейне с искусственными волнами. Судя по всему, девочке неплохо удается держать баланс – она уверенно стоит на доске в течение нескольких десятков секунд.

Мать Тимати принимает активное участие в жизни внучки. Порой поклонники рэпера вообще сомневаются, что у Алисы есть собственная мама – так часто девочка проводит время в компании бабушки. На своей инстаграм-странице Симона перечислила комментарии, которые чаще всего получает от подписчиков под снимками малышки.

"Замученный ребенок, выбиваясь из сил, глотая слезы и воду, реализует амбиции "сумасшедшей бабки" (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.), – написала мать Тимати.

Стоит отметить, некоторые в комментариях под видео с Алисой на серфе посчитали, что отец подвергает ребенка опасности. "Отважная", "Только с морей и опять в воду!", "За ее возраст, вот это все перезагрузка но она самая лучшая что не ленится", – написали люди.