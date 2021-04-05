"Ты крыса": Бузова публично унизила Собчак

Ксения Собчак едко пошутила над коллегой по шоу-бизнесу. Ольга Бузова за словом в карман не полезла.



Артистка и журналистка стали ведущими музыкальной премии "Жара". Телеведущая решила подтрунить над артисткой и отпустила в ее адрес довольно язвительную шуточку.

Когда на сцену вышел Филипп Киркоров, Ксения Собчак поинтересовалась у Ольги Бузовой, с кем ей больше нравится обниматься: с рэпером Давой или королем отечественной эстрады? Такого подкола от телезвезды ведущая "Дома-2" явно не ожидала.

Филипп Киркоров аж открыл рот и округлил глаза. Ольга Бузова сделала паузу и достойно ответила коллеге: "Ля ты крыса". Зал поддержал исполнительницу аплодисментами. Филипп Киркоров же назвал диалог девушек жестью. По слухам, за кулисами певица не смогла сдержать слез.

Напомним, о том, что Ольга Бузова разошлась с Давидом Манукяном, стало известно в начале этого года, после ее дня рождения. Артистка на всю страну заявила, что блогер изменял ей и даже поднимал на нее руку. Позже звезда заявила, что ее пригласил к себе жить друг – Филипп Киркоров. После этого поклонники заподозрили, что у артистов завязался роман.