Боец ММА всыпал Моргенштерну по первое число: Мозгов нет

На днях рэпер Моргенштерн выпустил очередной неоднозначный клип на песню "Новая волна". В Сети работу раскритиковали.

Артист решил пойти по проверенному пути и перепеть популярную композицию нулевых. Молодой человек совместно с DJ Smash перезаписал хит "Волна". В клипе на песню рэпер предстал в образе папы римского, который употребляет запрещенные вещества. Некоторые верующие посчитали, что подобный образ их оскорбляет.

Боец ММА Александр Емельяненко заявил, что долго старался не обращать внимания на творчество Моргенштерна. По словам спортсмена, накануне множество людей прислали ему новый клип артиста, и тут уж он промолчать не смог. Чемпион всыпал рэперу по первое число. "Когда мозгов нет, и не такое снимешь", – цитирует Емельяненко телеканал "360".

Стоит отметить, что Моргенштерн – один из самых одиозных музыкантов российского шоу-бизнеса. Впрочем, у артиста также есть и толпа поклонников. Некоторые настолько любят творчество рэпера, что устанавливают ему прижизненные памятники.

Например, в Уфе, откуда молодой человек родом, есть его позолоченный бюст. Подобный стоял и в Санкт-Петербурге в одном из магазинов на Кирочной улице. Правда, в феврале монумент украли. Инициатором установки памятников Моргенштерну является блогер Илья Плавник.