"Я кое-что натворила": Малиновской грозит тюрьма

Маша Малиновская рассказала о проблемах с законом. Звезда может попасть за решетку.



Телеведущая призналась в своем инстаграм-аккаунте, что совершила административное правонарушение. Теперь Машу Малиновскую могут упечь за решетку на 15 суток. Звезда экрана напомнила, что ее первый супруг был рейдером, второй отбыл срок за мошенничество, а отец ее сына — криминальный авторитет.

Знаменитость пожаловалась, что устала быть сильной. Журналистам удалось узнать, что же натворила Маша Малиновская. Оказалось, что ей грозит суд из-за инцидента на автопарковке. Теледива попросила водителя машины немного подвинуться, чтобы занять свободное место. Мужчина отправил ее куда подальше.

Маша Малиновская, не сумев припарковаться, решила ретироваться. При этом она коснулась автомобилем двери обидчика. Ведущая заверила, что не царапала двери мужчины. По закону, она уехала с места происшествия, испугавшись, что автовладелец ее побьет. Теперь же мужчина вешает на знаменитость "все косяки" на своей машине.