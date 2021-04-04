"Меня убивали!": Крик души бывшей жены Серова

Экс-супруга знаменитого певца выдала подноготную неудачного брака. Бывшая избранница Александра Серова озвучила страшные вещи.

Брак Елены Стебеневой и Александра Серова длился 19 лет. Отношения исполнителя хита "Я люблю тебя до слез" с экс-избранницей были достаточно напряженными. Об этом Елена неоднократно заявляла в интервью, обвиняя артиста в супружеской неверности. На днях женщина снова вывернула душу наизнанку. Стебенева записала речь для программы "Привет, Андрей!". Бывшая жена Александра Серова вновь вспомнила тягостные моменты романа с российским певцом.

Первое время отношения артиста с супругой были полны любви, счастья и заботы. Вместе они стойко вынесли тяжелое горе — смерть новорожденного ребенка. Но с годами в семейной паре начали все чаще происходить ссоры и скандалы. "Всю мою жизнь окружали сплетни, доносы. Меня травили, меня убивали вот этим вот всем!", — заявила Елена Стебенева. Женщина отметила, что об изменах благоверного ей сообщали в деталях.

"Это было все ужасно! Нельзя так любить человека — ты ему прощаешь все", — подчеркнула экс-супруга знаменитого артиста. Женщина не сразу осознала, что брак с популярным певцом обречен на провал, но все же сама решила поставить в отношениях точку и стала инициатором расставания. Александр Серов развелся с Еленой Стебеневой в 2011 году.

