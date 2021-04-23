Приехал на элитном авто: избивший десятилетнего ребенка Манукян ошарашил россиян

Исполнитель стал гостем программы "Бар в большом городе". Он рассказал личную историю.

Оказалось, что тогда в его жизни случилась одна из первых "стрелок". Дело было в Новосибирске в начале 2000-х. Юного Давида Манукяна обижал знакомый мальчик в школе, а позднее пригласил его встретиться в неформальной обстановке. Будущий исполнитель не растерялся и попросил дядю сопроводить его.

Они прибыли в назначенное время в назначенное место на элитном автомобиле марки "Мерседес". Родственник несколько раз поинтересовался у Давида, сильно ли старше обидчик. Он рассказал, что молодой человек крупный и уже совсем взрослый. Приехавший с ним мужчина сильно удивился, увидев щуплого мальчика десяти лет.

На вопрос других гостей программы о том, что произошло потом, Давид ответил, что они вместе с дядей "наваляли" обидчику. После сказанного певец долго смеялся. Правда ли события закончились так трагически, или это было не совсем удачной шуткой звезды, остается только гадать.

В комментариях под роликом пользователи крайне негативно отнеслись к появлению Давида Манукяна. "Не помню я за всю историю гостей "Бара" более отвратительную личность, чем Дава", "А этого то зачем пригласили? Дава неприятный", "Насколько крутые Леля и Артем, настолько мерзкий Дава", "Дава, конечно, тут не нужен был", "Оля Бузова, ты ничего не потеряла", "Ужас, Давид", "Дава? Серьезно!? Зачем, нормально же общались?" – писали они.

