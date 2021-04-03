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Шоу-бизнес
Бузова довела? Манукян перестал выходить на связь после жуткого фото

Бузова довела? Манукян перестал выходить на связь после жуткого фото

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой лег под капельницу и пропал с радаров. Давид Манукян не на шутку пугает поклонников.
прочитано 458 раз

Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном еще в январе, но слухи и сплетни вокруг отношений двух артистов не перестают появляться изо дня в день. Во многом интерес общественности подогревают провокационные снимки певицы и рэпера, в которых россияне пытаются найти ответы на интересующие их вопросы. Пока пользователи Сети обсуждают вероятность воссоединения звездной пары, Давид Манукян всерьез заставляет их тревожиться. Экс-избранник Ольги Бузовой опубликовал в инстаграм-истории подозрительный снимок в постели и перестал выходить на связь.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В кадре мужчина запечатлел запястье, к которому подсоединена игла капельницы. Не вызывает сомнений, что артист снял свою руку, ведь ее легко можно узнать по татуировке в виде автомобиля BMW и ремешку роскошных часов. "Не теряйте", — написал к фото Давид Манукян и добавил эмодзи, символизирующее молитву.

С тех пор, как рэпер опубликовал это фото, прошли почти сутки. Фанаты начали волноваться за здоровье мужчины, ведь иммунитет артиста вполне мог ослабеть из-за стресса после расставания с Ольгой Бузовой. Однако обращение Давида Манукяна за медицинской помощью вполне может носить профилактический характер, ведь не так давно музыкант перенес операцию по удалению жира.

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Давид Манукян. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2021, 12:24 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Бузова в трусах извивалась перед ошалевшими школьниками

комментарии

Ответить:

гость
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Бузова никак успокоиться не может ,все вспоминает про обиду на Лебедева ,как она любит обливать грязью, зачем то сейчас вытащила все подробности про него ,она подпитывается тем что делает больно другим, наслаждается ,что может сделать плохо кому то ,нет бы пропустить событие с тем ,что Лебедев женился НЕТ она не может ей надо всю вспомнить ,обожает трясти грязным бельем Зачем ей это надо Теперь с Дава пока не добьет его не успокоится ,для неё трагедия ,что он получает награды ,а над её "творчеством"смеются
гостья
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Вот ведьма ,с ней и правда никто связываться не будет ,она приносит несчастье, болезни, ,её легче прибить и тогда все вздохнут, что этого чудовища нет Есть надежда ,что это существо отстала от Тарасова ,надо скорее её привлечь хоть какому то делу ,она от безделья мыкается Пишет одно и тоже ,про то ,что будет в Питере, опять на льду, размахивать руками на шеи Соловьева Всего один концерт,а шума ,потому что больше и написать нечего ,что она делает?Правда есть не стыковка, то она на поддержках на льду ,то она беременна, что за чушь?Какая женщина будет в положение и лезть на лед?
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