Бузова довела? Манукян перестал выходить на связь после жуткого фото

Экс-возлюбленный Ольги Бузовой лег под капельницу и пропал с радаров. Давид Манукян не на шутку пугает поклонников.

Ольга Бузова рассталась с Давидом Манукяном еще в январе, но слухи и сплетни вокруг отношений двух артистов не перестают появляться изо дня в день. Во многом интерес общественности подогревают провокационные снимки певицы и рэпера, в которых россияне пытаются найти ответы на интересующие их вопросы. Пока пользователи Сети обсуждают вероятность воссоединения звездной пары, Давид Манукян всерьез заставляет их тревожиться. Экс-избранник Ольги Бузовой опубликовал в инстаграм-истории подозрительный снимок в постели и перестал выходить на связь.

В кадре мужчина запечатлел запястье, к которому подсоединена игла капельницы. Не вызывает сомнений, что артист снял свою руку, ведь ее легко можно узнать по татуировке в виде автомобиля BMW и ремешку роскошных часов. "Не теряйте", — написал к фото Давид Манукян и добавил эмодзи, символизирующее молитву.

С тех пор, как рэпер опубликовал это фото, прошли почти сутки. Фанаты начали волноваться за здоровье мужчины, ведь иммунитет артиста вполне мог ослабеть из-за стресса после расставания с Ольгой Бузовой. Однако обращение Давида Манукяна за медицинской помощью вполне может носить профилактический характер, ведь не так давно музыкант перенес операцию по удалению жира.