"Обыкновенная хамка и лентяйка": дочери Гузеевой врезали за матерщину и мерзкие выходки

Скандальный блогер Лена Миро обрушилась с критикой в адрес 21-летней наследницы Ларисы Гузеевой. Она считает артистку плохой матерью.

Светская обозревательница уверена, что Ольга Бухарова не достойна теплых поздравлений родительницы, которые та адресовала дочери в день рождения. Лариса Гузеева называет девушку доброй, красивой, честной и талантливой.

По мнению Лены Миро, телеведущая плохо воспитала свое чадо. Она отметила, что Леля – уже давно не девочка и даже не подросток, а взрослая женщина, но ведет себя совершенно непотребным образом, позоря звездную мать.

В пример блогер привела недавнее видео в инстаграм-аккаунте девушки, где та матерится, страдая от похмелья. Дочь знаменитости признавалась, что ужасно напилась. Также она вспомнила, как Ольга выплюнула еду в руку матери, потому что приготовленная артисткой пища ей пришлась не по вкусу.

Лена Миро не понимает: чем занимается в жизни Ольга Бухарова, где она учится или работает? По словам обозревательницы, Лариса Гузеева все время оправдывает жуткое поведение дочери, ведомая слепой материнской любовью.

Блогер уверена, что такие чувства хуже, что холодность или даже нелюбовь. По ее мнению, обделенный любовью матери человек может хорошо устроить свою жизнь. А человек, которого растила мать-наседка, не приспособлен к жизни и имеет большие претензии к миру.

Лена Миро поинтересовалась у Ларисы Гузеевой: в чем талант ее наследницы? "Может, дочь твоя – обыкновенная хамка и лентяйка, а ты – плохая мать?", – спросила блогер звезду экрана.