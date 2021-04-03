Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье

Топ новостей недели

Народ молится за здоровье оказавшейся в реанимации Кудрявцевой
"Самое главное – семья": Кабаева дала откровенное интервью
"Ушла в запой!": персонал санатория не спускает глаз с Пеговой
Фото постаревшей и морщинистой Пугачевой вызвали оторопь
партнеры
Суббота
3 апреля
Лента новостей
06:45
"Обыкновенная хамка и лентяйка": дочери Гузеевой врезали за матерщину и мерзкие выходки
04:38
Загремевшей в реабилитационную клинику Шурыгиной указали на дверь
02:39
Джоли и Питт лишились миллионов из-за развода
00:19
Как перфекционист Хуциев снимал картину о золотой молодежи "Мне 20 лет"
21:39
Минск: Путин и Лукашенко обсудили внешние угрозы со стороны Польши и США
21:10
В Москве на Садовом кольце насмерть сбили пешехода
21:04
Голикова о ситуации с коронавирусом в России: Возможен некоторый рост
20:38
В московском бистро Well Well экспериментируют с едой и музыкой
20:37
В Вашингтоне у Капитолия произошла стрельба
20:28
Умер чемпион СССР по футболу
19:52
Тяжелое состояние здоровья: сокамерники моют полы за Навального в колонии
19:47
На севере Москвы из-за короткого замыкания частично обвалился грунт
19:07
Появились подробности первого разговора Байдена с Зеленским
18:56
В Москве объявили желтый уровень погодной опасности
18:55
Адвокат заявил о шансах Эдварда Била избежать тюрьмы за устроенную аварию
18:54
Дочь Толкалиной впервые представила публике молодого избранника
18:50
Хамил и вел себя высокомерно: Вышинский о поведении Навального в колонии
18:33
Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю
18:13
"Крайне тревожный звонок": Кожевникова вне себя из-за гей-скандала
18:09
Беременность перевернула жизнь Высоцкой с ног на голову
18:06
В Москве на рабочего упало дерево при уборке снега
18:03
Теперь будет сын: известный актер Чепурченко вновь станет отцом
17:38
"Пока Настя не слышит": живущий за счет жены Тарасов сделал откровенное признание
17:30
47-летняя звезда"Беверли-Хиллз, 90210" довела до бешенства заявлением о шестой беременности
17:29
"Грязь": брат возмутился гнусным поступком Тюльпановой
17:26
Байдена назвали ответственным за конфликт в Донбассе
17:11
В Новой Москве произошла авария со смертельным исходом
16:49
Билан поседел из-за капризов Гузеевой
16:41
Сматывают удочки: многострадальный 2 сезон "Ведьмака" досняли
16:15
"Не употребляла даже на свадьбе": близкие отказываются верить в хронический алкоголизм Легкоступовой
16:09
"Зомби": народ разнес молодящуюся Пугачеву
16:07
"800 тысяч на карту": бандит потребовал с Моргенштерна выкуп за заложниц и пригрозил взрывом
15:54
Успех обеспечен: у Козловского и Петрова теперь все "Надвое"
15:44
В центре Москвы загорелось здание
15:29
"Вышвырнули с канала": Шепелев взорвался из-за подлой лжи
15:25
Безрассудный Шепелев доверил судьбу новорожденного сына незнакомцам
15:19
"Много пил, чтобы не думать": Познер откровенно о страшном периоде
15:09
В Петербурге на парковке нашли труп бизнесмена
14:56
8-летний сын Яны Рудковской оказался под санкциями
14:52
"На Гарика похожа": Асмус появилась в Сети в странном виде
14:51
В Кремле раскрыли подробности о самочувствии Путина после вакцинации
14:50
Попала как кур в ощип: жена Эргенча из "Великолепного века" оказалась втянута в серьезное преступление
14:36
Снимай трусы: продюсер раздел до гола "рукоблуда" Колдуна
14:33
"Большая ответственность": Рудова рассказала о двух своих детях
14:33
В Москве пенсионерка сбросила с балкона миллион рублей
14:30
Не вернется к Бузовой: раскрыты ошеломляющие детали таинственного романа Манукяна
14:30
"Не заманить протухшими дрожжами с Бузовой": перезапуск шоу "Дом-2" вызвал омерзение
14:23
Для Лукашенко очевидно, что его время подошло к концу – эксперт Мацукевич
14:22
На Марсе зафиксировали сильные подземные толчки
14:21
Решетова ищет врача для сына Тимати
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Политолог Болкунец: Запугивания белорусов не спасут Лукашенко от ухода с большим позором
Эксперт Класковский рассказал о сомнениях Лукашенко в собственном будущем
"А где Богомолов?": Собчак удивила внезапной сменой партнера
Морщины и три волосины: Глызин крупно подставил молодящуюся Долину
"Природа отдохнула": запевшего сына Королевой отправили дальше танцевать стриптиз
"Я Вам не любовница": разъяренная Рудковская взорвалась из-за едкого оскорбления
Шоу-бизнес
"Обыкновенная хамка и лентяйка": дочери Гузеевой врезали за матерщину и мерзкие выходки

"Обыкновенная хамка и лентяйка": дочери Гузеевой врезали за матерщину и мерзкие выходки

Скандальный блогер Лена Миро обрушилась с критикой в адрес 21-летней наследницы Ларисы Гузеевой. Она считает артистку плохой матерью.
прочитано 751 раз

Светская обозревательница уверена, что Ольга Бухарова не достойна теплых поздравлений родительницы, которые та адресовала дочери в день рождения. Лариса Гузеева называет девушку доброй, красивой, честной и талантливой.

ПО ТЕМЕ

"Месяц не пила": дочь Гузеевой поделилась страданиями с похмелья

Дочь Гузеевой в свадебном платье порезвилась с подругой

 Лариса Андреевна Гузеева

Лариса Андреевна Гузеева актриса театра и кино, телеведущая

По мнению Лены Миро, телеведущая плохо воспитала свое чадо. Она отметила, что Леля – уже давно не девочка и даже не подросток, а взрослая женщина, но ведет себя совершенно непотребным образом, позоря звездную мать.

В пример блогер привела недавнее видео в инстаграм-аккаунте девушки, где та матерится, страдая от похмелья. Дочь знаменитости признавалась, что ужасно напилась. Также она вспомнила, как Ольга выплюнула еду в руку матери, потому что приготовленная артисткой пища ей пришлась не по вкусу.

Лена Миро не понимает: чем занимается в жизни Ольга Бухарова, где она учится или работает? По словам обозревательницы, Лариса Гузеева все время оправдывает жуткое поведение дочери, ведомая слепой материнской любовью.

Блогер уверена, что такие чувства хуже, что холодность или даже нелюбовь. По ее мнению, обделенный любовью матери человек может хорошо устроить свою жизнь. А человек, которого растила мать-наседка, не приспособлен к жизни и имеет большие претензии к миру.

Лена Миро поинтересовалась у Ларисы Гузеевой: в чем талант ее наследницы? "Может, дочь твоя – обыкновенная хамка и лентяйка, а ты – плохая мать?", – спросила блогер звезду экрана.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Vladimir Myshkin/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 3 апреля 2021, 06:45 Источник: "Живой журнал" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Куда делась красота: Лариса Гузеева сильно изменилась

комментарии

Ответить:

Гость683345
Пожаловаться Ответить
Так старая Гузеева и сама колхозная хабалка.Блевотна до ужаса.
Гость675429
Пожаловаться Ответить
Мама пожинает плоды своей бурной молодости в лице дочери, пусть теперь поймет,каково было ее маме
Гость670794
Пожаловаться Ответить
Такую дочь надо определить в психушку
Гость684690
Пожаловаться Ответить
От осинки не родятся апельсинки(
Гость680399
Пожаловаться Ответить
С Миро абсолютно согласна! Все правильно написала!
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Сериалы

"Хозяйка": Арзамасова с идеальным маникюром поставила перед Авербухом миску лапши быстрого приготовления

"Папина дочка" долго на кухне не возилась
Шоу-бизнес

Более 30 наследников: откровения плодовитого Сафронова вызвали оторопь

У него много детей
Шоу-бизнес

Счастливая Валерия поблагодарила любимого мужчину за ребенка

Артистка вне себя от радости
Шоу-бизнес

"Жизнь – это бумеранг!": подруга тяжелобольного Зайцева обвинила его сына в клевете

Гарафутдинова не претендует на наследство кутюрье

Гороскоп

Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года
Символ мира и уравновешенности: астролог Володина раскрыла характер Путина
Гороскоп на неделю с 22 по 28 марта 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+