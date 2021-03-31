"Месяц не пила": дочь Гузеевой поделилась страданиями с похмелья

Ольга Бухарова известна своим эпатажным поведением. В распоряжении журналистов оказалась видеозапись, размещенная звездной наследницей в "Сторис" "Инстаграм".
Недавно в гости к Ларисе Гузеевой пришел приятель. Ведущая программы "Давай поженимся!" Первого канала устроила застолье для друга. Судя по всему, вместе с артисткой и ее товарищем трапезу разделила и 21-летняя Ольга.
Ночью девушка пожаловалась фолловерам на самочувствие после домашней вечеринки. Дочь Ларисы Гузеевой честно сообщила, что напилась и теперь мучается от похмелья.
В ролике лицо Лели выглядит распухшим, а язык заплетается. Речь наследницы звезды экрана при этом полна нецензурных выражений. "Зачем же я так напилась?!", – сокрушается в кадре Бухарова.
Отметим, что многие поклонники Ларисы Гузеевой считают, что актриса слишком разбаловала дочь. К критике в адрес Ольги ведущая относится очень болезненно. Она блокирует у себя на странице в соцсети тех, кто нелестно отзывается о ее наследнице и учит ее жизни.
Напомним, ранее девушка признавалась, что в свое время даже дралась с матерью. Дело в том, что будучи подростком, Леля не хотела выглядеть, как остальные девочки – носить юбки и длинные волосы. Бухарова отметила, что ей нравилось быть фриком.
Как писали "Дни.ру", месяц назад Бухарова перенесла операцию на сломанной ноге. Ее девушка сломала в нетрезвом виде, поскользнувшись на улице.
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