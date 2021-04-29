"Первый раз за 20 лет": сестра Фриске сообщила о больших переменах

Наталья Фриске заявила, что в апартаментах семьи начался ремонт.

Сестра Жанны Фриске рассказала, что в подмосковном особняке долгие годы все оставалось по-старому. Теперь семья решила обновить все. "Первый раз за 20 лет", – призналась родственница звезды. Шикарный дом находится в районе Балашихи. Он был куплен на рассвете карьеры певицы. Когда-то она проводила там много времени.

В "Инстаграме" Натальи Фриске появилось фото. На снимке строители активно трудятся над сменой интерьера загородного особняка. Семья решила серьезно подойти к вопросу и избавиться от всего устаревшего.

Вопреки всем слухам, нашумевшая квартира самой Жанны Фриске пока остается такой, какой была при жизни артистки. Это принципиальное решение принял ее отец, который хотел, чтобы вся обстановка осталась прежней. В какой-то момент появилась идея организовать в квартире музей, но потом, видимо, семья передумала. Посторонних в апартаменты не пускают. Сами родители артистки лишь изредка приезжают туда, чтобы содержать дом в чистоте.

Элитная недвижимость является один из главных предметов конфликта между родителями Жанны Фриске и Дмитрием Шепелевым. Недавно ведущий во второй раз стал отцом. Теперь он воспитывает не только Платона и дочь невесты, но и новорожденного Тихона.

