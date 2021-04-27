Появились детали состояния госпитализированной 80-летней Светличной

Недавно стало известно о том, что звезда находится в больнице. Событие шокировало всех близких.

Дело в том, что Светлана Светличная достаточно давно не жаловалась на здоровье и состояние. Однако на днях многие издания сообщили о госпитализации актрисы. Ее якобы положили в больницу с подозрением на инсульт.

СМИ обратились за комментарием к близкому приятелю Светланы Афанасьевны, Ивану Николаеву, но он ничего не знал. Артист подчеркнул, что ему никто ничего не сообщал, но недавно звезда наладила отношения с наследником, а потому он может что-то знать.

Коллега пообещал связаться с сыном знаменитости. Сегодня Алексей Ивашов все-таки вышел на связь. Долго общаться с журналистами он не стал, а на все вопросы ответил лишь то, что сегодня звездную родительницу уже выписывают. По его словам, состояние Светланы Светличной стабильное, у нее все в порядке. Слухи об инсульте актрисы комментировать мужчина не стал, а о подробностях говорить отказался.

Напомним, в прошлом году в Сети уже происходило подобное. Тогда появилась информация о тяжелом состоянии Светланы Светличной, а затем о подозрении на инсульт. Позднее она сама опровергла все данные. Ранее актриса достаточно часто говорила о плохом самочувствии, но списывала его на пагубную привычку.

