"Любви нет": Подольская вычеркнула впившуюся в сердце Преснякова Орбакайте

Наталья Подольская обозначила отношения с бывшей любовью Владимира Преснякова. Она не стала дружить с Кристиной Орбакайте.

Разрыв Владимира Преснякова и Кристины Орбакайте в 1996 году был громким и печальным. Звездная пара строила отношения десять лет с юного возраста, успела произвести на свет сына Никиту, но так и не сумела сохранить любовный союз. Позднее артист признавался, что был морально сломлен из-за болезненного расставания и даже пережил клиническую смерть. "Мы оба сильно переживали этот разрыв и какое-то время после расставания даже встречались втайне от друзей и родственников", — вспоминала Кристина Орбакайте. Нынешняя жена Владимира Преснякова Наталья Подольская так и не сумела выстроить теплые контакты с экс-избранницей супруга.

"Мы знакомы, конечно. Мы не дружим. Любви нет, но и вражды нет", – объявила возлюбленная Владимира Преснякова в откровенном интервью Лауре Джугелии. Певица не ревнует мужа к Кристине Орбакайте и даже здоровается с ней при встрече, но никогда не обменивается любезностями — держит холодную дистанцию.

Наталья Подольская сумела наладить хорошие отношения с Никитой Пресняковым и завоевать его расположение. Поп-дива считает, что Кристина Орбакайте не настраивает сына против нее и не наговаривает плохого. Однако об этом она может только предполагать, ведь общения с экс-избранницей благоверного не поддерживает.

