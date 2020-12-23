16-летняя дочь Ефремова напугала народ видеороликом о своей смерти

Дочь Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой Вера зарегистрировалась в приложении "ТикТок". Но вместо веселых танцев девочка публикует пугающие видео.

Недавно в аккаунте 16-летней дочери Михаила Ефремова появился ролик, в котором она рассуждает, через сколько времени друзья перестанут скорбеть по ней. Видео начинается с того, что Вера сидит со слезящимися глазами в темноте перед камерой. После этого девочка показала совместные снимки с приятелями.

Наследница осужденного актера пришла к выводу, что друзья забудут о ее смерти максимум через шесть месяцев. Также Вера считает: в ее окружении есть люди, которые перестанут скорбеть по ней уже через несколько недель. Стоит отметит, что кадры сопровождаются грустной музыкой.

Интернет-пользователи признались, что дочь Ефремова их напугала. По мнению некоторых, на видео Веры должна обратить внимание ее мама Софья Кругликова. Мол, очевидно, что девочка взвыла из-за проблем в семье. "Дочь уже не намекает, а воет! Ау, где набожная мама?", – процитировал подписчика Веры автор издания "7Дней.ru".

Напомним, в настоящий момент Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, которое он устроил в начале июня в центре Москвы. Согласно решению Московского городского суда, актер должен провести в неволе семь с половиной лет.