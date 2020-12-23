Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Скандалы в британской королевской семье Шоу "Дом-2"

Топ новостей

"Он не помог ни одному человеку": Садальский раскрыл шокирующие данные о Баталове
Странное поведение Пугачевой и Галкина вызвало скандал
Международный скандал: Корчевников прилюдно набросился на Зеленского
Вдова и сын убитого Михаила Круга сменили фамилию
партнеры
Среда
23 декабря
Лента новостей
20:20
Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года
20:13
Суперфиналист "Лидеров России 2020" Бавинов назначен в совет директоров госкорпорации по развитию бизнеса
19:39
16-летняя дочь Ефремова напугала народ видеороликом о своей смерти
19:37
"Так выглядит беременность": молодой жене Петросяна стало плохо
19:28
Названы округа Подмосковья с самым большим количеством зараженных ковидом за сутки
19:08
Мисс Екатеринбург выгнали из автобуса из-за маски
18:59
Все-таки захомутала: отношения Бони и Сафина вышли на новый уровень
18:58
"Нужно идти дальше": Бузова и Бородина сделали заявление в эфире "Дома-2"
18:57
Сгорбилась и пожелтела: Рената Литвинова стала "дворничихой"
18:25
"Мы миллиарды теряем": Жириновский призвал к отмене новогодних каникул
18:24
"Предложение руки": забывший дорогу на могилу Фриске Шепелев готовит подарок новой пассии
18:15
Пригожин прокомментировал новость о желании Валерии стать депутатом Госдумы
18:10
"Ой, разврат": Мороз засветила любопытный предмет в своей спальне
18:09
Лукашенко подошел к финишной прямой своего правления – политолог Гращенков
17:51
Петросян сделал Брухуновой подарок за неприличную сумму
17:21
"Благодарность за "Дом-2": Собчак сравнила себя со страшным памятником
17:08
Заявлено о съемках продолжения сериала "Секс в большом городе"
17:05
"Отхлестали наотмашь": запойный Маковецкий получил по первое число
16:58
Путин призвал сделать 31 декабря выходным по предложению "Единой России"
16:55
В мэрии Москвы назвали сроки победы над коронавирусом в городе
16:49
Известный актер ублажал истосковавшегося Панина раком
16:47
Политолог Кравченко: Байден демонизирует Россию для отвлечения внимания от скандала с сыном
16:41
Немецкий генерал назвал Россию главной угрозой НАТО
16:40
Сильные боли? Братья Сафроновы оказались в больнице перед важным событием
16:27
Обнародован снимок со свадьбы звезды сериала "Сваты"
16:26
Тарзан избавился от оскверненной изменой квартиры: В ней собрался весь комок грязи
16:24
Зеленский теряет контроль над украинскими регионами – эксперт
16:22
Папу римского снова поймали за рассматриванием страницы полуголой модели
16:17
Путин заявил о необходимости расселить всех россиян из аварийного жилья
16:14
"Аллу в президенты!": Галкин откровенно о планах избираться в Госдуму вместе с Пугачевой
16:06
"Прогавкаете всю жизнь": Сябитова заткнула рот участнице "Давай поженимся!" матерщиной
15:54
"Вот уже почти год я хожу на свидания": Дарья Мельникова сделала неожиданное заявление
15:48
Обнаружен рак: вдова Леонова собрала 20 тысяч долларов на спасение сына
15:32
"Опозорила меня!": престарелая жена Гогена Солнцева оказалась в лечебнице после нервного срыва
15:17
Объятия на диване: фото Нагиева с замужней актрисой вызвали вопросы
15:09
Политолог Карбалевич о задержании журналистов в Белоруссии: Власти хотят отомстить
15:09
С тремя детьми своей бывшей: Брэд Питт останется в няньках на Рождество
15:08
В компании-владельце ТНТ назвали официальную причину закрытия "Дома-2"
15:03
Политолог: У Путина нет возможности заставить Лукашенко принять российские условия
15:02
По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
14:44
Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
14:43
Водонаева опубликовала старый компромат с "Дома-2" и опозорила Боню
14:26
"Зажралась!": коллеги набросились на решившую строиться и рожать Спиридонову из "Голоса"
14:21
"Что ж мне теперь, стегать ее нагайкой?": Маковецкий назвал причину своей бездетности
14:07
Роды во время съемок будут приветствоваться: Барецкий стал ведущим нового "Дома-2"
14:00
А как же фигура? Бузова сменила правильное питание на фастфуд
13:58
"Девушка его мечты": стали известны подробности романа Леонардо ди Каприо с моделью
13:55
Роскошная жизнь турецкой звезды Бурака Озчивита и его жены Фахрие Эвджен
13:54
Под Воронежем рухнул вертолет
13:46
Навальный продвигал свои "расследования" с помощью ботов
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Этот позор не имеет отношения к моей жизни!": Цымбалюк-Романовская потопталась по сгнившему Джигарханяну
"Этот поступок сделал ей честь!": Цымбалюк-Романовская осчастливила друга Джигарханяна
"Дам по роже": Штурм прилюдно влепила смачную оплеуху вдовцу Легкоступовой
"Лет 15 скинула": изменившаяся Наташа Королева ошеломила внешним видом
Перенесшая серьезную операцию дочь Гузеевой показала снимок с бритой головой
"Надеюсь, он ее не морозит!": Всплыли неожиданные факты об Арзамасовой после свадьбы с Авербухом
Шоу-бизнес
16-летняя дочь Ефремова напугала народ видеороликом о своей смерти

16-летняя дочь Ефремова напугала народ видеороликом о своей смерти

Михаил Ефремов. Фото: Ekaterina Tsvetkova/Russian Look/www.globallookpress.com
Дочь Михаила Ефремова и Софьи Кругликовой Вера зарегистрировалась в приложении "ТикТок". Но вместо веселых танцев девочка публикует пугающие видео.
прочитано 374 раза

Недавно в аккаунте 16-летней дочери Михаила Ефремова появился ролик, в котором она рассуждает, через сколько времени друзья перестанут скорбеть по ней. Видео начинается с того, что Вера сидит со слезящимися глазами в темноте перед камерой. После этого девочка показала совместные снимки с приятелями.

ПО ТЕМЕ

"Мне было так стыдно": звезда "Моей прекрасной няни" вынуждена скрываться из-за преступления Ефремова

"Угрожали убить его детей!: смертельное ДТП с Ефремова названо постановочным

 Михаил Олегович Ефремов

Михаил Олегович Ефремов Актер

Наследница осужденного актера пришла к выводу, что друзья забудут о ее смерти максимум через шесть месяцев. Также Вера считает: в ее окружении есть люди, которые перестанут скорбеть по ней уже через несколько недель. Стоит отметит, что кадры сопровождаются грустной музыкой.

Интернет-пользователи признались, что дочь Ефремова их напугала. По мнению некоторых, на видео Веры должна обратить внимание ее мама Софья Кругликова. Мол, очевидно, что девочка взвыла из-за проблем в семье. "Дочь уже не намекает, а воет! Ау, где набожная мама?", – процитировал подписчика Веры автор издания "7Дней.ru".

Напомним, в настоящий момент Михаил Ефремов отбывает наказание в колонии за смертельное ДТП, которое он устроил в начале июня в центре Москвы. Согласно решению Московского городского суда, актер должен провести в неволе семь с половиной лет.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Автор: 23 декабря 2020, 19:39 Источник: 7Дней.ru ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Драка в зале суда и хрюканье адвоката: суд над Ефремовым сравнили с цирком

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Политолог: У Путина нет возможности заставить Лукашенко принять российские условия
"Просто отсрочка долговой ямы": Лукашенко не увидит денег от Путина
Пушков перечислил три условия для улучшения отношений России с Западом
"Не создал ничего": Лукашенко сравнили с политическим паразитом

Шоу-бизнес

Известный актер ублажал истосковавшегося Панина раком
Сильные боли? Братья Сафроновы оказались в больнице перед важным событием
Тарзан избавился от оскверненной изменой квартиры: В ней собрался весь комок грязи
Папу римского снова поймали за рассматриванием страницы полуголой модели

Проишествия

Раскрыты жуткие причины гибели светской львицы после психбольницы
Семья умершей подруги стримера Reeflay не может устроить похороны
Жених с шоу "Давай поженимся!" оказался педофилом
Полицейский прострелил ногу 13-летней девочке: Сильно кричала

Lifestyle

Би-2 порадовали поклонников новым кинематографическим клипом "Бог проклятых"
Лучшие роли Армена Джигарханяна
"Я сомневаюсь в этом": фильм Кончаловского поборется за "Оскар"
Композитор Чернаков оценил популярность классической музыки в России
Шоу-бизнес

"Предложение руки": забывший дорогу на могилу Фриске Шепелев готовит подарок новой пассии

Телеведущий спросил совета у поклонников
Шоу-бизнес

Пригожин прокомментировал новость о желании Валерии стать депутатом Госдумы

Семья готова и ждет предложений
Шоу-бизнес

"Прогавкаете всю жизнь": Сябитова заткнула рот участнице "Давай поженимся!" матерщиной

Сваха не выдержала

Шоу-бизнес

Петросян сделал Брухуновой подарок за неприличную сумму

Помощница юмориста похвасталась обновкой

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 24 декабря 2020 года
Гороскоп для Скорпионов на 2021 год
Гороскоп на сегодня, 23 декабря 2020 года
Гороскоп для Раков на 2021 год

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

По стопам Липницкой? Еще одна молодая фигуристка стала мамой
Ужасные боли: Татьяна Тарасова передвигается на инвалидном кресле
"Нужно продать душу дьяволу": фигурист о жестокости Тутберидзе
Канделаки считает катастрофой отстранение России от Олимпийских игр

Регионы

Выжившая после кровавой бойни шокировала подробностями: сказал "Давайте поиграем" и начал стрельбу
Выстрелил и добил топором: жестокое убийство женщины в торговом центре попало на видео
Зарубил топором: жуткие подробности расправы солдата над сослуживцами под Воронежем
Постояльцы дома престарелых попросили Путина освободить их из заточения
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+