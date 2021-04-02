"800 тысяч на карту": бандит потребовал с Моргенштерна выкуп за заложниц и пригрозил взрывом

Недавно рэпер Моргенштерн открыл собственный ресторан. Над заведением нависла угроза.

В четверг на телефон артиста поступило сообщение странного содержания. Некий Артем потребовал с рэпера кругленькую сумму, а именно 800 тысяч рублей. Как оказалось, злоумышленник пообещал взорвать ресторан знаменитости.

По словам неизвестного, в заведении установлена самодельная бомба. Также в сообщении бандит утверждал, что у него в заложниках находятся три девушки. "Жду перевод 800 тысяч рублей на карту", – говорилось в СМС.

Несмотря на то, что сообщение поступило Моргенштерну 1 апреля, полиция все равно выехала на место происшествия. Оперативная группа взрывное устройство не обнаружила. Пока неизвестно, понесет ли бандит какое-либо наказание за неудачную первоапрельскую шутку, сообщает "Царьград".

Напомним, ранее "Дни.ру" сообщали о том, что голову Моргенштерна выставили на продажу. Как оказалось, на популярном сайте объявлений появилось предложение с бронзовым бюстом рэпера. По словам автора, статуя была выполнена не по фотографии, слепок делали с артиста. За памятник некто по имени Алекс хотел скоромную сумму – всего 20 тысяч рублей.

Стоит отметить, в феврале этого года в Санкт-Петербурге пропал похожий бюст Моргенштерна. Он был установлен в магазине на Кирочной улице. Инициатором установки монумента является блогер Илья Плавник.