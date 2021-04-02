Легендарный диктор закидал Лободу помидорами из-за внешнего вида

Прославленный диктор советского телевидения Анна Шатилова пристыдила Светлану Лободу за внешний вид на экране.

Народная артистка России Анна Шатилова часто наблюдает за тем, как развивается современное ТВ. В числе прочих передач, которые она смотрит, "Голос.Дети" на Первом канале.

Одна из наставниц, российская певица Светлана Лобода просто шокирует уважаемого советского диктора. Ее внешний вид непонятен для тележурналистки.

Анна Шатилова даже заподозрила, что Светлана Лобода порой не отдает себе отчет в действиях. То ли слишком увлекается и забывает о реальности, то ли еще чего... Диктор напомнила, что "Голос.Дети" – это в первую очередь о подрастающем поколении и для него.

"Светлана Лобода, видимо, не понимает, куда она пришла, о ком будет говорить и с кем в таком виде. Ну можно разве оголенной садиться в эфир?" — высказалась Шатилова.



Есть на передаче и такие представители современного шоу-бизнеса, которые Шатиловой по душе. Это, к примеру, Егор Крид. Он сел в кресло членов жюри только в этом сезоне. По словам диктора, он "пожалуй, достойный".

Также Анна Шатилова отметила как достойную программу "Вечерний Ургант". В одной из передач диктор выступала в качестве почетного гостя. Иван Ургант тогда предостерег диктора от переживаний и уверил, что никаких колких шуточек над ней не будет.

В отличие от этих двух передач программу "Время" Шатилова раскритиковала. Она заявила, что ей это совсем не интересно. Диктор сразу выключает новости, хотя, казалось бы, это ее профессиональное. А о самых главных новостях она узнает из интернета.

Помимо всего этого Шатилова следит и за трендами в музыке. Она знает, как выглядит популярный исполнитель Моргенштерн. Он напоминает ей Александра Васильева из "Модного приговора".