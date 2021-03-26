"Нельзя было!": отказавшаяся от употребления гадости Лобода сорвалась перед концертом

LOBODA в эфире "Нового Радио" дала первое долгожданное live-выступление после длительного перерыва, вызванного пандемией. Концерт в зале "Живая среда", оценила многомиллионная аудитория национальной FM-трансляции и более полутора миллионов зрителей онлайн на цифровых платформах. А потом звезда поделилась рассказом о личном.



Светлана рассказала, что соскучилась по своим поклонникам, но при этом, очень рада, что за минувший год удалось столько внимания уделить семье. "Конечно, все артисты живут общением с публикой и ждут возвращения на сцену, – говорит певица. – Но есть и свой плюс в том, что произошло — я, например, провела много времени с детками, потому что весь год сидела дома. Смогла, наконец-то, почувствовать себя настоящей мамой".

По словам Лободы, хорошо выглядеть ей удается благодаря генам. "Я вообще обычно не толстею, но пару килограммов недавно, все же, набрала. У меня стройные родители и сама стараюсь не есть всякую гадость, – уверяет артистка. – В какой-то момент решила для себя быть красивой долгие годы. Впрочем, скажу честно, хоть и нельзя было, но в гримерке не удержалась и съела конфетку".

Объяснила Светлана и почему вновь вернулась в популярный телепроект "Голос. Дети": "На протяжение нескольких лет меня уговаривали вновь сесть в кресло наставника, я получала массу писем от детей, но нужно было выкроить время… Я слежу и за ребятами, которые были в прошлых сезонах, знаю об их успехах, помогаю им двигаться дальше".

Дочь Лободы решила пойти по стопам мамы. По словам певицы, Ева, которой вот-вот исполнится 10 лет, заявила матери, что хочет участвовать в популярном суперпроекте Первого канала: "Я сразу сказала, что этому не бывать, пока мама в жюри. А она мне в ответ: "К тебе бы и не пошла. Я хочу к Егору Криду!"

Также она удивила поклонников неожиданным признанием. Перед исполнением своего главного хита "Твои глаза", Светлана разоткровенничалась: "Именно так обычно и бывает — песня, которую больше всего любит публика, самим исполнителем считается нелюбимой. Поклонники часто обижаются, если я не исполняю ее на концерте. А я просто не очень люблю ее петь…"