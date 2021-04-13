Умер солист "Песняров" Леонид Борткевич

В возрасте 71 года ушел из жизни солист легендарной белорусской группы "Песняры" Леонид Борткевич, передает телеканал "360". В группу артист попал еще в 1970 году, более 50 лет назад.
В возрасте 71 года ушел из жизни солист легендарной белорусской группы "Песняры" Леонид Борткевич, передает телеканал "360". В группу артист попал еще в 1970 году, более 50 лет назад.
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