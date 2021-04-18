Смертельная опасность: Тимати едва не разбился на шоу "Холостяк"

Игра в поло на шоу "Холостяк" обернулась для Тимура Юнусова опасным падением. Рэпер Тимати поплатился за самоуверенность.

17 апреля в эфир вышел шестой выпуск шоу "Холостяк", где Тимур Юнусов весело провел время на тройном и индивидуальном свиданиях. Зрители отметили, что у рэпера Тимати появилась фаворитка — 21-летняя модель из Лондона Алиса Грабовая. Артиста заинтриговало известие о том, что девушка увлекается игрой в поло и решил этим воспользоваться. Холостяк пригласил участницу шоу развлечься, но попал в неловкое положение, пытаясь проявить профессионализм.

Тимура Юнусова впечатлило, что Алиса Грабовая хорошо владеет клюшкой для поло и уверенно ездит на лошади, но ему захотелось выделиться на фоне девушки. Тимати решил показать мастер-класс по управлению лошадью, но из-за этого чуть не разбился. Камера сняла внезапное падение рэпера. Рискованные действия холостяка несли за собой смертельную опасность, ведь лошадь может вести себя совершенно непредсказуемо. К счастью, мужчина сумел осторожно сгруппироваться и прокатился по полю, избежав травмирования.

Напомним, Алиса Грабовая появилась на шоу "Холостяк" только в третьем выпуске. Тем не менее этой участнице удалось уже дважды побывать на индивидуальных свиданиях с главным героем проекта. Тимати даже успел помериться с ней ростом, попросив снять обувь на каблуке — Алиса выше холостяка на 5 сантиметров. Тимур Юнусов посчитал девушку аристократичной, утонченной и приятной, поэтому захотел узнать ее получше.

