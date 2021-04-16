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"Ешь червей": желающему вернусь советские пятилетки Певцову дали под дых

"Ешь червей": желающему вернусь советские пятилетки Певцову дали под дых

Накануне актер Дмитрий Певцов заявил, что не стоит забывать положительный опыт плановой экономики.
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Как отметил артист, при переходе на рыночную народ не предупредили, что в такой системе возможны кризисы. По словам знаменитости, при возникновении подобных ситуаций появляется неравенство: одни беднеют, вторые богатеют. Он отметил, что Советский Союз распался, когда шла тринадцатая пятилетка. "Может, четырнадцатую? Чтобы все знали, куда мы идем", – отметил Дмитрий Певцов.

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 Дмитрий Анатольевич Певцов

Дмитрий Анатольевич Певцов актер

Впрочем, немногие оценили инициативу актера. Блогер и юморист Илья Соболев записал пародию на артиста. Он предстал перед своими читателями в образе Дмитрия Певцова и попытался представить, что бы тот еще мог сказать.

Например, по мнению юмориста, звезда думает, что раньше вообще было лучше. "Я помню, когда отменили рабство, и все сказали: "Да здравствует свобода!". Но свобода – это фуфло американское, я серьезно", – пошутил Илья Соболев.

Блогер также отметил, что мы стали забывать времена, когда можно было убивать за ананас или просто бить дубиной по голове того, кто хочет воспользоваться твоей женщиной. Илья Соболев в образе Дмитрия Певцова заявил, что он помнит времена, когда мы все вышли на сушу из воды.

"Это отстой! Когда мы были карасями, все было понятно: ешь червей и какай в ил", – рассказал блогер.

Подписчики поддержали артиста, отметив, что Дмитрий Певцов явно не понимает, что говорит. "Грех смеяться над больными, эх, грешница я (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Все понятно куда мы движемся в Северную Корею", "Вот оказывается в чем проблема! В рыночной экономике! А я-то думала!" – написал артист.

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Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 16 апреля 2021, 13:14 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына

комментарии

Ответить:

Гость694143
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Соболев выглядит жалким дурачком.Певцова он раскритиковал, а ведь в плановой экономике много было хорошего.А за ананас выродки могут убить и сейчас.Только к "проклятому буржуйскому атрибуту" добавилось немало других гадостей.Так-то!
Гость685361
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Певцов никогда умом не отличался. Он и раньше глупости говорил.
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