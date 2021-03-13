"Пусть страна дает миллион": Певцов потребовал выплат от государства

Актер Дмитрий Певцов раздосадован распределением финансов в российском обществе. По мнению звезды, женщины должны получать от государства мощную финансовую поддержку.

Знаменитый артист убежден — представительницы прекрасного пола нуждаются в финансовых пособиях, которые смогут улучшить их жизнь и избавить от тяжких хлопот. Дмитрий Певцов понимает, как непросто приходится россиянкам работать и одновременно с этим заботиться о домашнем очаге. "Я думаю, просто уверен в этом, что государство должно им, женщинам нашим. Просто должно, и все тут", — провозгласил звездный мужчина.

По мнению актера, особенно в материальных выплатах нуждаются многодетные семьи, количество которых должно увеличиваться. Полноценной он считает семью как минимум с тремя детьми, поскольку она представляет собой пример для пар, еще не планирующих заводить детей. "Пусть у нас на третьего малыша страна дает миллион", — решил Дмитрий Певцов в порыве размышлений о финансах. Благодаря этим средствам, как считает артист, многодетные родители смогут справиться с повседневными нуждами и начать разбираться с жилищным вопросом.

Актер считает глупостью заявление Минтруда о необходимости проверять детские выплаты подозрительно бедным семьям. С точки зрения Дмитрия Певцова, чиновникам следует анализировать доходы слишком богатых ячеек общества, которые скрывают из ряда вон выходящий материальный достаток.