"Пусть страна дает миллион": Певцов потребовал выплат от государства

Знаменитый артист убежден — представительницы прекрасного пола нуждаются в финансовых пособиях, которые смогут улучшить их жизнь и избавить от тяжких хлопот. Дмитрий Певцов понимает, как непросто приходится россиянкам работать и одновременно с этим заботиться о домашнем очаге. "Я думаю, просто уверен в этом, что государство должно им, женщинам нашим. Просто должно, и все тут", — провозгласил звездный мужчина.
По мнению актера, особенно в материальных выплатах нуждаются многодетные семьи, количество которых должно увеличиваться. Полноценной он считает семью как минимум с тремя детьми, поскольку она представляет собой пример для пар, еще не планирующих заводить детей. "Пусть у нас на третьего малыша страна дает миллион", — решил Дмитрий Певцов в порыве размышлений о финансах. Благодаря этим средствам, как считает артист, многодетные родители смогут справиться с повседневными нуждами и начать разбираться с жилищным вопросом.
Актер считает глупостью заявление Минтруда о необходимости проверять детские выплаты подозрительно бедным семьям. С точки зрения Дмитрия Певцова, чиновникам следует анализировать доходы слишком богатых ячеек общества, которые скрывают из ряда вон выходящий материальный достаток.
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