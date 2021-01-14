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"Жаль. Очень жаль": Дмитрий Певцов раздавлен внезапной смертью

Дмитрий Певцов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Звезда сериала "Дальнобойщики" Денис Карасев скончался на 58-м году жизни. Народный артист России Дмитрий Певцов скорбит по коллеге по цеху.
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Карасев и Певцов были знакомы много лет. Артисты узнали друг друга во время учебы в институте. Денис и Дмитрий окончили ГИТИС.

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Умерла звезда сериалов "Дальнобойщики" и "Каменская"

 Дмитрий Анатольевич Певцов

Дмитрий Анатольевич Певцов актер

Внезапная кончина коллеги по цеху раздавила Дмитрия Певцова. Общаясь с журналистами, народный артист отметил, что бесспорный талант Карасева не получил заслуженного внимания. Творческая судьба звезды сериала "Дальнобойщики" могла бы сложиться более удачно. Дмитрий назвал Дениса "одаренным парнем".

"Очень хороший, крепкий. Жаль. Очень жаль", – с горечью вспомнил коллегу артист. По словам Певцова, Карасев был настоящим мужчиной, что в актерской среде редкость. Народный артист России соболезнует родственникам звезды сериала "Дальнобойщики".

Как писали "Дни.ру", Денис Карасев скончался в собственной квартире в Москве. Вечером артисту стало плохо, ему вызвали бригаду медиков. Доктора не смогли помочь знаменитости. По предварительным данным, причина смерти – сердечная недостаточность.

У актера сериала "Дальнобойщики" остались жена, дети и внуки. С супругой, Кариной Золотовой, Денис Карасев прожил более 30 лет.

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Автор: 14 января 2021, 11:55 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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Певцов и Дроздова вывели в свет повзрослевшего сына

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