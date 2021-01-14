"Жаль. Очень жаль": Дмитрий Певцов раздавлен внезапной смертью

Карасев и Певцов были знакомы много лет. Артисты узнали друг друга во время учебы в институте. Денис и Дмитрий окончили ГИТИС.
Внезапная кончина коллеги по цеху раздавила Дмитрия Певцова. Общаясь с журналистами, народный артист отметил, что бесспорный талант Карасева не получил заслуженного внимания. Творческая судьба звезды сериала "Дальнобойщики" могла бы сложиться более удачно. Дмитрий назвал Дениса "одаренным парнем".
"Очень хороший, крепкий. Жаль. Очень жаль", – с горечью вспомнил коллегу артист. По словам Певцова, Карасев был настоящим мужчиной, что в актерской среде редкость. Народный артист России соболезнует родственникам звезды сериала "Дальнобойщики".
Как писали "Дни.ру", Денис Карасев скончался в собственной квартире в Москве. Вечером артисту стало плохо, ему вызвали бригаду медиков. Доктора не смогли помочь знаменитости. По предварительным данным, причина смерти – сердечная недостаточность.
У актера сериала "Дальнобойщики" остались жена, дети и внуки. С супругой, Кариной Золотовой, Денис Карасев прожил более 30 лет.
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