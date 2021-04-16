Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Смерть принца Филиппа

Топ новостей недели

Сделал это сзади: Петросян подложил свинью молодой жене
"Омерзительно влюбленная баба": Богомолов послал Собчак подальше
Жить ему осталось недолго: Охлобыстин рассказал о беде и болезни
Бесплодие и измена: хрустальное счастье Куликовой и Батурина рухнуло в один миг
партнеры
Пятница
16 апреля
Лента новостей
10:01
Валентину Талызину могут похоронить рядом с мамой на Ваганьковском кладбище
09:58
"Я такой уродливый": безудержные рыдания Цискаридзе вызвали оторопь
09:58
Россияне назвали желаемый размер сбережений для хорошей жизни
09:37
Капризная Пугачева устроила публичную истерику
09:35
По каким странам россияне скучают больше всего
09:19
Эротичные трусы и пиджак на голое тело: Агутина и Варум с позором выставили из ресторана
08:47
Байден назвал Россию "великой державой" и объявил курс на улучшение отношений с Москвой
08:44
Известный певец отбил любимую женщину у Алибасова
08:44
Сравняли могилу с землей: памятник покончившей с собой дочери Джигарханяна цинично уничтожили
08:43
"Что она сотворила с моим сыном": возмущенная мать Аршавина накинулась на Барановскую
06:42
"Ты мне не мама!": дочь Тимати шокировала ужасным поведением
04:07
Жену звезде "Тихого Дона" нашла мать: как сложилась судьба актера Петра Глебова
02:23
Тело принца Филиппа выкопают после смерти Елизаветы II
00:04
"Они разведутся в любом случае!": на отношениях Собчак и Богомолова поставили крест
22:02
"Алиса – аферистка": мать обрушилась на тяжелобольную экс-супругу Аршавина
21:54
Политолог Цветков объяснил введение США санкций против России: Это самая настоящая истерика
21:29
Федосеева-Шукшина набросилась на сына Алибасова после грязных оскорблений
21:14
В Москве автобус протаранил светофор
21:07
В Королеве электричка насмерть сбила мужчину
20:56
Пропала без вести подруга покойной Легкоступовой
20:08
При пожаре в Липецке погибли 2 человека
19:30
В Москве таксист ударил ножом водителя на парковке
19:14
"Без волос, с очень большим лицом": всплыли шокирующие данные о внешности онкобольной Заворотнюк
19:07
Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун
19:06
"Провинциальная учительница": расфуфыренную Волочкову распекли за нелепый наряд
18:51
На юго-востоке Москвы загорелось офисное здание
18:49
"Вплоть до онкологии": врач прокомментировал состояние госпитализированной невестки Валерии
18:30
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией
18:19
Дженнифер Лопес рассталась с любовником
18:09
"Дни.ру" раздают подарки: абонемент на книги от "ЛитРес"
18:05
Медики бегут из "Альянса врачей" из-за политики Васильевой
17:51
В интимной обстановке: дворец показал уникальный кадр покойного принца Филиппа
17:46
Манукян цинично плюнул в Бузову после расставания
17:34
Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе
17:32
Малокровие и серьезные риски: врач рассказал о состоянии рухнувшей на улице невестки Валерии
17:05
Молодой певец полез с роскошным букетом к Пугачевой на глазах у Галкина
17:03
В Балашихе домработница украла у нанимателя более миллиона рублей
16:44
Звезда "Деффчонок" стала мамой в третий раз
16:14
20-летняя внучка Якубовича работает за нищенскую зарплату
16:13
"Это вымогательство!": дети подали в суд на Максакову из-за квартиры стоимостью 200 миллионов рублей
16:10
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться
16:02
Оказавшийся в инвалидном кресле Брэд Питт всполошил народ
15:47
На Пугачеву вылили ушат помоев в день рождения
15:42
В Подмосковье девушка с подельниками ограбила своего возлюбленного
15:23
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"
15:19
Сына Рудковской затравили за внешность из-за провинциальной прически
15:12
США ввели новые санкции против России
15:08
Галкин в шоке: Пугачева обрезала косы и сбежала из дома
15:05
"Очередная девка устраивает карнавал": появилось постыдное фото Решетовой
15:04
Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна
Кудрявцева сурово наказала Разина за длинный язык
"До конца года разведутся": брак Собчак и Богомолова признан фикцией
На Украине заявили об "интересных" документах о гражданстве Зеленского: Должен немедленно начаться импичмент
"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой
Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям
Шоу-бизнес
Валентину Талызину могут похоронить рядом с мамой на Ваганьковском кладбище

Валентину Талызину могут похоронить рядом с мамой на Ваганьковском кладбище

Ваганьковское кладбище – одно из самых привилегированных в Москве. Получить место здесь можно в двух случаях – если есть особые заслуги перед обществом и государством или если имеется родственное захоронение. Актриса театра и кино Валентина Талызина обладает и одним, и другим.
прочитано 346 раз

Ваганьковское кладбище появилось на карте Москвы в 1771 году и было изначально предназначено для захоронения простолюдинов, скончавшихся от бушевавшей в те времена чумы. Для умерших от болезни выделялось 20 особых загородных участков, среди которых был и Ваганьковский погост – в черте поселения государевых псарей.

ПО ТЕМЕ

Видна гниль: Цымбалюк-Романовская пришла в ужас от провалившейся и заброшенной могилы Джигарханяна

Названо место похорон Леонида Куравлева

За 250 лет существования здесь похоронили более 500 тысяч москвичей. Но сегодня это сделать очень сложно. Как пишет пресса, стоимость участка на закрытом Ваганьковском кладбище "может сравняться по стоимости с однокомнатной или даже двухкомнатной квартирой в Москве", потому что попасть на него практически невозможно.

Однако актриса Валентина Талызина, знакомая всем по фильмам "Ирония судьбы", "Уроки французского", "Гостья из будущего" и многим другим, когда хоронила мать, смогла, видимо, оформить на себя еще один участок.

Мама актрисы – Анастасия Трифоновна Талызина – прожила 77 лет и скончалась в январе 1991 года. Похоронили ее на одной из центральный аллей – сразу за колумбарием. По соседству покоятся музыкант Игорь Тальков и футболист Лев Яшин – они тоже ушли из жизни в самом начале 90-х годов прошлого столетия.

Валентине Илларионовне удалось получить большой участок под две могилы. Сегодня они объединены общим гранитным надгробием и белым крестом. На одной полите выбиты имя и даты жизни матери актриса, а вторая, дай бог, как можно дольше будет оставаться пустой и безымянной.

Фото: Дни.ру

Это захоронение, как говорят работники кладбища, в любое время года поддерживается в идеальном порядке и чистоте. Здесь продумано все – от фикуса в горшке до крошечного скорбящего мраморного ангела в углу.

Вообще же готовить для себя могилы при жизни – явление среди артистов обычное. Они не хотят никого обременять и все улаживают сами. Например, актер Леонид Куравлев на памятнике жене на Троекуровском кладбище уже выбил и свое имя – актуальные даты жизни, понятно, добавятся позже...

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ДЗЕНЕ" – ТОЛЬКО ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

Фото: Ekaterina Tsvetkova/ Russian Look/ www.globallookpress.com
16 апреля 2021, 10:01
ФОТОРЕПОРТАЖ

Лучшие роли народного артиста Андрея Мягкова

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

Американцев возмутили нападки Байдена на Россию: Клоун
Эксперт Шрайбман: Власть в Белоруссии находится на последнем рубиконе
МИД России ответил на санкции США: Вашингтону придется расплачиваться
Политолог Елисеева о предстоящей встрече Зеленского с Макроном: Будет все на уровне "кормления завтраками"

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Планка снижается: выскочку Бузову подняли на смех перед всей страной

Ведущей придется вживаться в новую роль
Шоу-бизнес

"Жить осталось не так уж много": тяжелобольная Крючкова сделала шокирующее заявление

Актриса пытается смотреть правде в глаза
Шоу-бизнес

Баснословные деньги: вдовец распродает имущество Легкоступовой по частям

У него забрали все
Шоу-бизнес

"За мной не заржавеет": оскорбленный Разин жестоко угрожает Кудрявцевой

Он не знал о суде

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 12 по 18 апреля 2021 года
Гороскоп с 5 по 11 апреля 2021 года
Гороскоп на апрель 2021 года
Гороскоп на неделю с 29 марта по 4 апреля 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+