"Время пришло!": Катя Лель вызвала ажиотаж странным заявлением

Артистка рассказала поклонникам в "Инстаграм" об открытии "космических врат". По мнению Кати Лель, тьма покидает Землю. "Свет выиграл!", – написала звезда. При этом она опубликовала ролик, который сняла из окна своей столичной квартиры.
Катя Лель также пожелала своим подписчикам счастья, изобилия и энергии любви. Она призвала фолловеров быть внимательными к своей жизни. Знаменитость уверена, что нет никаких преград для пробуждения.
"Время пришло!", – заключила певица. Странное заявление Кати Лель об инопланетянах и видео вызвали у подписчиков ажиотаж. Пользователи соцсети решили поддержать артистку и согласились с тем, что светящаяся в небе точка напоминает НЛО.
Однако нашлось много тех, кто усомнился в неземном происхождении летающего объекта. Они попытались уточнить у Кати Лель, нет ли в той стороне аэропортов. Некоторые также предположили, что это Луна или спутник.
Примечательно, что певица не впервые видит инопланетян. Ранее исполнительница рассказывала, что первая встреча с НЛО произошла, когда ей было 16 лет. Якобы пришельцы похитили ее зубы, и она побывала на космическом корабле.
Катя Лель уверена, что с этого момента она стала находиться под пристальным надзором инопланетных существ. Звезда открыто заявляла, что пришельцы одарили ее уникальными возможностями: умением читать мысли людей, видеть запредельное человеческим глазам и обладать музыкальным талантом.
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