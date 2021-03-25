"Я же не кукла!": Катя Лель поплатилась за жесткий отказ переспать ради карьеры

Татьяна Васильева недавно призналась, что 13 лет спала с режиссером Валентином Плучеком, чтобы получать главные роли практически в каждом его новом спектакле. Предложения помощи в продвижении по карьерной лестнице от разные годы получала и Катя Лель. Подробности она сообщила за кулисами премии "Красота без границ" – культурно-просветительского проекта Елены Шериповой.

Екатерину Савинову все знают по роли Фроси Бурлаковой в картине "Приходите завтра", снятой ее мужем. А другие режиссеры предлагали Екатерине роли в обмен на услуги определенного толка. Говорят, например что Иван Пырьев, работавший директором "Мосфильма", запретил снимать Савинову, поскольку та публично дала ему пощечину после сексуальных домогательств.

"Наши гениальные советские артисты часто страдали от того, что кто-то кому не уделил внимания, ни дал желаемого, – говорит Катя. – И этого человека ликвидировали, устраняли от главных ролей, он оставался не у дел".

Что же касается самой Кати Лель, то она, как и Екатерина Савинова, тоже предпочитала отказаться от сладких предложений. И дорого в итоге за это платила. "Конечно, и у меня такое было, – говорит певица. – Если ты человек интересный, если ты хорош собой, то тебя обязательно захотят многие люди. Но я же не кукла! Поэтому отвечала жестко. За что и расплачивалась многие год жизни!"

Рассказала певица и про работу. "Год нас, творческих людей, держали взаперти, – вздыхает она. – Наконец-то начинается новая жизнь, восстанавливаются концерты, и, я надеюсь, нас снова никто не закроет. Недавно у меня был сольник в театре "Золотое кольцо". Поскольку я за пандемию проела много из накоплений, то возвращения работы очень ждала. Хотя важнее денег то, что внутри нас, наше здоровье. А деньги еще заработаем!"