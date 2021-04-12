Собирались в ресторан: смерть известного режиссера больно ударила по Пересильд

Актриса потеряла близкого друга. Юлия Пересильд не может поверить в произошедшее.

Звезда кино и сериалов призналась, что всю ночь видела во сне режиссера Рудольфа Фурманова. Юлия Пересильд и ее давний приятель были в каком-то многолюдном месте, беседовали и шутили. Пробудившись, актриса не сразу вспомнила, что ее друга больше нет в живых. "Проснулась с мыслью, что позвоню Рудику – посмеемся…" – поделилась Юлия.

Пересильд еще не до конца осознала, что Фурманов умер. Случившееся кажется знаменитости чем-то нереальным. Рудольф Давыдович, как заметила Юлия, был неутомим и мог зарядить энергией окружающих.

Знаменитость отметила, что еще пару дней назад говорила с режиссером по телефону. Юлия и Рудольф Давыдович делились планами на лето. Актриса и деятель театра собирались пересечься в Сочи, сходить в ресторан.

Фурманова все любили, говорит Пересильд. От режиссера были в восторге дочери актрисы и ее мать.

Напомним, Рудольф Фурманов скончался на 83-м году жизни. О его смерти сообщили 9 апреля. Знаменитость последние несколько месяцев испытывала проблемы со здоровьем. Фурманов перенес коронавирусную инфекцию, которая дала осложнения. У Рудольфа Давыдовича оторвался тромб.