Собирались в ресторан: смерть известного режиссера больно ударила по Пересильд

Звезда кино и сериалов призналась, что всю ночь видела во сне режиссера Рудольфа Фурманова. Юлия Пересильд и ее давний приятель были в каком-то многолюдном месте, беседовали и шутили. Пробудившись, актриса не сразу вспомнила, что ее друга больше нет в живых. "Проснулась с мыслью, что позвоню Рудику – посмеемся…" – поделилась Юлия.
Пересильд еще не до конца осознала, что Фурманов умер. Случившееся кажется знаменитости чем-то нереальным. Рудольф Давыдович, как заметила Юлия, был неутомим и мог зарядить энергией окружающих.
Знаменитость отметила, что еще пару дней назад говорила с режиссером по телефону. Юлия и Рудольф Давыдович делились планами на лето. Актриса и деятель театра собирались пересечься в Сочи, сходить в ресторан.
Фурманова все любили, говорит Пересильд. От режиссера были в восторге дочери актрисы и ее мать.
Напомним, Рудольф Фурманов скончался на 83-м году жизни. О его смерти сообщили 9 апреля. Знаменитость последние несколько месяцев испытывала проблемы со здоровьем. Фурманов перенес коронавирусную инфекцию, которая дала осложнения. У Рудольфа Давыдовича оторвался тромб.
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