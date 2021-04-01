Макеева цинично высказалась об уходе любовника от жены с четырьмя детьми

Телеведущая поучаствовала в программе "Секрет на миллион" на НТВ. Звезда экрана поведала об отношениях со своим бойфрендом Романом Мальковым и истории их отношений.
У мужчины в Словении осталась супруга Светлана и четверо наследников. Приехав в Москву на заработки, он решил начать жизнь с чистого листа. К этому его подтолкнуло знакомство с Анастасией Макеевой. Между актрисой и ним быстро вспыхнула искра и завязался бурный роман.
Знаменитость честно призналась, что с первого дня знала о том, что ее избранник женат. Анастасия Макеева считает, что мужчина имеет право решать сам, с кем ему быть. Звезда отметила, что не понимает фразы "увести из семьи", ведь это не баран.
По поводу жены Романа артистка не высокого мнения. По словам ведущей, их дети выросли в автомобиле. "Не знаю, чем она занималась", — сказала Анастасия Макеева.
Напомним, теледива была три раза замужем. По словам Анастасии Макеевой, ей приходилось сталкиваться с агрессией со стороны экс-супругов. Она заключила, что с такими людьми очень трудно расстаться легко.
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