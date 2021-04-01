Лариса Гузеева показала фото беременной Алики Смеховой

Лариса Гузеева в последнее время публикуем в своем инстаграм-аккаунте архивные кадры. Так, ранее она показала себя вместе с лидером группы "Любэ" Николаем Расторгуевым и певицей Надеждой Бабкиной.
Теперь дошла очередь до давней подруги звезды экрана – ее коллеги Алики Смеховой. "Мы с Аликой здесь очень беременные", – подписала кадр Лариса Гузеева. Она добавила, что они почти в одно время родят своих детей – Ольгу и Артема. По словам актрисы, их дети по сей день дружат.
На фотографии артистки сидят вдвоем, радостно улыбаясь. Правда, но снимке не видно больших животов знаменитостей. Алика Смехова закрыла его руками, а ее приятельница выбрала другую выгодную позу для съемки.
Фото растрогало фолловеров. Они осыпали актрис комплиментами. "Ух ты! Какие роскошные беременные девчата! Да и сейчас вы обе очень даже ничего", "Красавицы", "Светитесь изнутри", "Шикарные", – высказались подписчики теледивы.
Напомним, 27 марта Алика Смехова отметила 53-летие. Чтобы в эту дату быть свежей и красивее, певица нашла необычный способ. Она пристрастилась к коровьему молозиву в виде смешенного с витаминами и минералами порошка. Звезда экрана добавляет две мерные ложки в воду или молоко.
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