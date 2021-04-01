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"Зависима от всего": Тюльпанова откровенно о пристрастии к алкоголю и наркотикам

"Зависима от всего": Тюльпанова откровенно о пристрастии к алкоголю и наркотикам

Милана Тюльпанова стала новой гостьей шоу "Алена, блин!". В эфире шоу девушка рассказала о своих зависимостях.

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По словам блогера, у нее нестабильная психика, из-за этого она легко впадает в зависимости. "Я зависима от всего. От психоактивных веществ. У меня определенно есть зависимость от алкоголя, а это наркотик", – заявила Тюльпанова.

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Как отметила девушка, во всем виновата генетика по отцовской линии. "Все пили, а дедушка вообще умер от белой горячки. Ну, папа тоже умер при неясных обстоятельствах. У меня тоже есть эта проблема – алкоголизм", – призналась Милана Тюльпанова.

Первый раз спиртное блогер попробовала в 16 лет, в школе. На регулярной основе прикладываться к бутылке девушка начала после смерти отца и рождения сына. Милана Тюльпанова отметила, что папа, политик Вадим Тюльпанов, скончался 4 апреля, а ребенок появился на свет 10 апреля. За те шесть дней, который были между этими событиями, девушка испытала сильнейший стресс.

По словам бывшей жены Александра Кержакова, на фоне переживаний у нее пропало молоко, ей казалось, что жизнь разрушается. При этом супруг полностью абстрагировался от проблем, продолжая посвящать себя футболу, другим детям. Именно после этих событий Милана Тюльпанова начала увлекаться спиртным.

"Мне много-то, чтоб убиться, не надо. Могла бутылку, полторы бутылки. Это происходило периодами", – отметила девушка.

Также блогер рассказала о своих отношениях с запрещенными веществами. Она отметила, что действительно употребляла, однако эта история длилась недолго. "В нашей родословной к этим препаратам нет предрасположенности", – считает Милана Тюльпанова. При этом экс-супруга Александра Кержакова уверена, что у большинства жителей нашей страны есть алкогольная зависимость, просто многие боятся себе в этом признаться.

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Фото: www.instagram.com/ milana_tulpanova
Автор: 1 апреля 2021, 13:57 Источник: Алена, блин! ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость680399
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Представляю то молоко, коим мамаша кормила ребёнка и слава богу, что пропало. Сейчас не проблема выкормить ребёнка и формулой, другое дело, что представляет из себя горе-мамаша, теперь понятно почему отец так скоропостижно скончался
Чабан
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Так это кержаков лучше этой шайтанки получается... а за россию играет хуже чем тюльпанова пьет
1

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