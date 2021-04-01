"Романы в каждом городе": у Морозова из "Кривого зеркала" появилась еще одна взрослая дочь

Любвеобильный комик Александр Морозов стал героем программы "На самом деле", где познакомился с очередной предполагаемой дочерью.

В эфире Первого канала юморист рассказал о своей гастрольной жизни, во время которой он часто ездит из города в город и заводит романы с разными женщинами. Артист признал, что он вполне может не знать, где у него есть дети. Поэтому Александр Морозов не удивился, когда в студию программы пришла 19-летняя девушка, назвавшаяся его дочерью.

Предполагаемая наследница артиста по имени Ярослава оказалась дочерью Оксаны Лавренко, с которой у Морозова был быстротечный роман. При этом сама Лавренко в то время была замужем и по просьбе матери Морозова скрыла от мужа истинного отца своей дочери. Мама артиста Людмила Константиновна попросила женщину не рушить жизнь ее сыну и обещалась помогать внучке.

Сам Морозов не стал отрицать факт знакомства с Лавренко, хоть о романе с ней и успел уже забыть. В ходе программы артист и его предполагаемая дочь прошли ДНК-тест, результат которого оказался отрицательным. Это вызвало большое удивление как Оксаны Лавренко, так и ее дочери, которая полагала, что даже внешне похожа на известного юмориста.

Напомним, что в прошлом году в телепрограмме "Прямой эфир" появилась другая девушка, которая тоже назвала себя внебрачной дочерью комика. Тогда в эфире так и не был озвучен результат ДНК-теста, поэтому, является ли Александр Морозов ее биологическим отцом, осталось неизвестным.