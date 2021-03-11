"Куча обвисшей кожи": истощенная звезда "Кривого зеркала" шокировала состоянием после тяжелой операции

Однако борьба с лишним весом оставила некоторые следы на теле артиста. Ему предстояла тяжелая борьба с лишней кожей, которая не давала ему покоя. Известно, что накануне Международного женского дня Морозов перенес операцию на животе. Теперь он решил выйти на связь с поклонниками.
Несмотря на боли, выглядит артист свежим, отдохнувшим и старается как можно больше двигаться. Он рассказал, что седьмого числа ему сделали обширную абдоминопластику. Отметим, эта процедура осуществляется с целью восстановления эстетических пропорций области живота. Она направлена на избавление пациента от избытков жировых отложений и кожи.
"Убрали кучу обвисшей кожи на целый рыболовный рюкзак", – посмеялся Морозов, пошутив, что с ним никто не поделился. Однако это еще не все: юмористу сделали и некоторые другие процедуры. Пока он прогуливается только по клинике, а спит исключительно на спине из-за дискомфорта.
Напомним, перемены в жизни звезды шоу "Кривое зеркало" начались после другой операции. Ранее он уменьшил объем желудка, что привело к сильному похудению и изменениям во вкусовых предпочтениях. Когда артист начал замечать результат, он понял, что ему совершенно не хочется сладкого, хотя ранее шоколад был его главной любовью.
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