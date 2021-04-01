"Слаба очень": тяжелобольная экс-супруга Аршавина вышла на связь после скандальной программы

Скандал вокруг состояния Алисы Казьминой каждый день обрастает новыми деталями. Теперь она решилась на диалог с поклонниками.

В последние месяцы на плечи бывшей жены Андрея Аршавина свалилась масса всего. Тяжелое аутоиммунное заболевание, некроз и серьезные изменения во внешности. Некогда красивая женщина практически лишилась носа.

Каждый день вокруг нее появлялись все новые сплетни, а затем Алиса была экстренно госпитализирована в больницу. Ей диагностировали перитонит. В больнице, ко всему прочему, экс-избранница футболиста заразилась коронавирусом и перенесла его в тяжелой форме.

Сейчас состояние инстадивы достаточно стабильно. Ей становится лучше, но все происходит постепенно. Впервые практически за два месяца она решилась на открытый диалог с пользователями Сети. Алиса сообщила, что она чувствует себя не так плохо, как раньше, но пока "слаба очень". Она отметила, что ей тяжело.

Напомним, помимо непростой ситуацией со здоровьем, бывшая возлюбленная Андрея Аршавина никак не может прийти к консенсусу с его мамой. Свекровь собирается продолжать судебные разбирательства с Алисой, несмотря на ее состояние. Женщина не довольна тем, что Казьмина с детьми все еще живут в ее доме, и намерена выселить их, потребовав компенсацию в размере двух миллионов рублей. Известно, что бывшая невестка ошарашена происходящим и планирует бороться с родительницей спортсмена.

