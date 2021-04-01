"А где Богомолов?": Собчак удивила внезапной сменой партнера

Совместное появление супругов на премии "ЖАРА" планировалось больше года. Но перед началом мероприятия Ксения Собчак сменила партнера.

Год назад состоялась пре-пати премии "ЖАРА", на которой Собчак и Богомолов были заявлены ведущими шоу. Из-за пандемии мероприятие дважды переносилось, но звездный состав ведущих не претерпевал изменений. Теперь, когда до шоу, которое состоится в "Крокусе" 4 апреля, осталось всего несколько дней, обстоятельства изменились. Вдруг выяснилось, что Ксения Собчак появится на сцене вместе с Филиппом Киркоровым, что вызвало недоумение аудитории.

Константину Богомолову пришлось отказаться от роли ведущего. По стечению обстоятельств 4 апреля у режиссера состоится знаменательная премьера в Перми. Муж Ксении Собчак срежиссировал оперу "Кармен", которая является для него очень важной постановкой. Богомолов лично присутствует на всех репетициях и просто не может уехать в день премьеры. Неизвестно, какого гонорара лишился Богомолов за отказ от ведения "ЖАРЫ", но, по информации StarHit, за свою театральную постановку он получит около 1,3 миллионов рублей.

Супруга Константина Богомолова не стала менять своих планов из-за премьеры мужа. Организаторам пришлось срочно искать для нее нового партнера. 4 апреля Ксения Собчак появится на сцене "Крокуса" вместе с Филиппом Киркоровым, который обладает не меньшим опытом в проведении подобных шоу.