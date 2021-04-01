"Зашиваешь рот на месяц": Вайкуле раскрыла секрет идеальной фигуры

Певица с идеальной фигурой в 67 лет раскрыла секрет своей красоты. Лайма Вайкуле рассказала об особенностях своего питания.

Поклонники исполнительницы вот уже много лет восхищаются ее способностью всегда быть на высоте и выглядеть моложе своих лет. В многочисленных интервью звезда объясняла этот феномен своей склонностью к здоровому образу жизни: полноценному сну и правильному питанию. Однако в одном из последних интервью Лайма Вайкуле рассказала о своей особенной диете.

Оказывается, что время от времени певица прибегает к очень жестким ограничениям в еде. Она рассказала, что сначала ест все, что ей вздумается, за исключением мяса, от которого Лайма отказалась еще в детстве. Потом певица останавливается и просто “зашивает рот на месяц”. В этот период она питается только рисом и водой. Иногда еды так мало, что ее хватает только на то, чтобы выжить. Как сообщил портал Woman.ru, 12 дней звезда и вовсе только пьет воду и совсем ничего не ест.

Однако подобная диета отнимает много сил, необходимых для выступлений. Поэтому артистка не прибегает к этому способу слишком часто. К тому же, женщина голодает только под присмотром опытных медиков в специальной клинике. Лечебное голодание помогает звезде сбросить вес и очистить организм от всего вредного.

Среди прочих секретов стройности Вайкуле: употребление только экологически чистых продуктов с большим количеством овощей и фруктов, а также полное исключение животных жиров и красного мяса. Кроме того, Лайма Вайкуле не ест за несколько часов до сна, а начинает и заканчивает каждый свой день чашкой чая с лимоном и медом.