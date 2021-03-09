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Шоу-бизнес
Избавились от взрослых тунеядцев: "Дом-2" объявил начало кастинга

Избавились от взрослых тунеядцев: "Дом-2" объявил начало кастинга

Фото: instagram.com/dom2_tnt
Ранее о восстановлении съемок говорила экс-ведущая шоу Ольга Бузова. Теледива публично заявила, что кастинг официально открыт. Теперь любой желающий может стать новой звездой "Дома-2".
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Поговаривают, что всех, кто обратился в кастинг-службу, уговаривают приехать для личной беседы 9-го марта. Не стоит забывать, что отбор всегда субъективный, именно поэтому большинство сразу же отсеивается.

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Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Правда, на этот раз факторы отбора другие. Ведь снимают новую шоу. Менеджеры сообщили, что берут девушек от 18 до 24 лет, а парней – до 25. Однако не только возраст служит главным критерием успеха. Продюсерам "Дома-2" важно, чтобы помимо желания найти отношения – были еще и амбиции, и умения что-то делать.

"Ищу творческих людей, близнецов или близняшек, или блогеров с ярко выраженной позицией в жизни, красивых моделей – но без силикона или накаченной внешности", – заявила экс-участница проекта.

Похоже, что главной задачей кастинг-службы стало отсеивание "взрослых тунеядцев", рассчитывающих пожить за счет телестройки. Напомним, что с самого начала шоу многочисленная аудитория сетовала на бездельников-иждивенцев, публично раздувавших скандалы.

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Публикация от Дом-2 (@dom2_tnt)

Теперь герои "Дома-2" должны быть отличным примером для подрастающего поколения. Пользователи социальных сетей все же сомневаются, что целеустремленная молодежь согласится на круглосуточные съемки и ограниченную деятельность.

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Автор: 9 марта 2021, 17:24 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость640490
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Дом2- это параша.
Верится с трудом, что что то покажут достойное, потому что орги и ведущие- хитрожопые лицемерные разводилы, для них только одно важно- срубить бабло!!!!!
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