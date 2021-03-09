Избавились от взрослых тунеядцев: "Дом-2" объявил начало кастинга

Поговаривают, что всех, кто обратился в кастинг-службу, уговаривают приехать для личной беседы 9-го марта. Не стоит забывать, что отбор всегда субъективный, именно поэтому большинство сразу же отсеивается.
Правда, на этот раз факторы отбора другие. Ведь снимают новую шоу. Менеджеры сообщили, что берут девушек от 18 до 24 лет, а парней – до 25. Однако не только возраст служит главным критерием успеха. Продюсерам "Дома-2" важно, чтобы помимо желания найти отношения – были еще и амбиции, и умения что-то делать.
"Ищу творческих людей, близнецов или близняшек, или блогеров с ярко выраженной позицией в жизни, красивых моделей – но без силикона или накаченной внешности", – заявила экс-участница проекта.
Похоже, что главной задачей кастинг-службы стало отсеивание "взрослых тунеядцев", рассчитывающих пожить за счет телестройки. Напомним, что с самого начала шоу многочисленная аудитория сетовала на бездельников-иждивенцев, публично раздувавших скандалы.
Теперь герои "Дома-2" должны быть отличным примером для подрастающего поколения. Пользователи социальных сетей все же сомневаются, что целеустремленная молодежь согласится на круглосуточные съемки и ограниченную деятельность.
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