Витас влепил пощечину участнице "Евровидения"

Накануне было оглашено имя победительницы, прошедшей национальный отбор для участия в конкурсе. Более десяти артистов пытались попасть на музыкальные баталии 2021. Однако удостоилась этой возможности певица Манижа.
Отметим, что большинство представителей отечественного шоу-бизнеса уже высказали свое мнение. К стороне критиков присоединился и Витас. Стоит начать с того, что музыкант не упустил возможности заявить о своем авторитете: он пожаловался на постоянные звонки журналистов и допросы поклонников.
"Отвечу один раз: уважающий себя исполнитель не участвует в конкурсах", – резко высказался Виталий.
Напомним, что в 2020 году масштабное творческое соревнование так и не состоялось. Организаторы ежегодного фестиваля отменили даже съемки конкурса из-за бушевавшей пандемии коронавирусной инфекции.
Тогда Россию должна была представлять скандальная группа Little Big с песней Uno. В официальном обращении квартета был назван целый ряд причин, из-за которых он остался в России. Little Big добавили, что в нашей стране очень много талантливых и интересных исполнителей, достойных заявить о себе на международном уровне.
Не стоит забывать, что музыканты столкнулись с волной общественной критики. Впрочем, как и новая участница конкурса Манижа. Пока неизвестно, что именно разочаровало публику: репертуар певицы или ее номер для "Евровидения".
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