Обтянутая в мини-платье 67-летняя Успенская показала "задорные" соски

Знаменитость пожелала всем девушкам настоящего женского и материнского счастья. По словам Любови Успенской, каждая женщина – это целый мир, достойный уважения и любви.
Артистка опубликовала фотографию, на которой выглядит необычайно свежо и молодо. Звезда выбрала в качестве праздничного наряда короткое обтягивающее платье салатового цвета. Королева шансона позирует, стоя на лестнице. Чтобы продемонстрировать фигуру, Любовь Успенская прогнула спину и выставила вперед грудь.
Поклонники неоднозначно восприняли дерзкий снимок артистки. Некоторые обратили внимание, что 67-летняя певица не надела под платье бюстгальтер, несмотря на то, что через ткань проступают интимные части тела.
"Задорные соски)) (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Еще и без лифчика, ну вы мать даете", "Вы конечно красотка... фигурка позавидуешь", "Никак не вяжется возраст с выбором образа и одежды. Зачем давить из себя молодуху? Можно выглядеть нормально и привлекательно на свой возраст!", "Любаня перебор, всему свое время, его не обманешь", "Ну, вот прямо как-то 'фу" этот образ", – написали в комментариях.
Напомним, ранее Любовь Успенская призналась, что легла под нож хирурга, чтобы увеличить ягодицы. Звезда давно мечтала о пышных формах, и в итоге решилась на перемены накануне 67-летия. Артистка даже пригласила на праздник своего врача, который отметил, что доволен результатом операции.
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