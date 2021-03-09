После унижения от Бузовой замужнюю избранницу Манукяна предупредили о проблемах

Накануне в инстаграм-аккаунте Ольги Бузовой появились странные "Сторис". Девушка публично оскорбила Дарью Палей, партнершу своего бывшего возлюбленного Давида Манукяна по шоу "Танцы со звездами", назвав ее женщиной легкого поведения.

По слухам, у артиста завязались романтические отношения с коллегой по паркету, несмотря на то, что девушка уже несколько лет замужем и воспитывает ребенка. Вероятно, Ольга Бузова склонна верить в подобные сплетни.

В личном блоге поющая ведущая заявила, что Дарья Палей заблокировала ее в "Инстаграм", а это значит, что соперница точно спит с ее мужчиной. Правда, артистка вскоре удалила провокационные записи, но, как говорится, интернет помнит все.

Поклонники пары Дарья Палей – Давид Манукян тут же отправились в комментарии к танцовщице, чтобы поддержать ее. Они отметили, что история еще не закончена, и, вероятно, Ольга Бузова может доставить проблем. Народ посоветовал артистке не обращать внимания на хейт.

"Красавица! Правда кое у кого снова истерика но ты не обращай внимание на ущербных закомплексованных особ (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Даша почему ты позволяешь Бузовой оскорблять тебя, ты замужняя женщина с ребенком!", "Дашенька, да не обращайте внимание на негатив, будьте только на позитиве. Хейта много еще будет, так как история эта не закончена", – написали под фотографией девушки с мужем.

Правда, некоторые все же поверили Ольге Бузовой. В комментариях под снимками Дарьи Палей подписчики выразили сочувствие ее супругу, отметив, что ей стоит думать о семье, а не о романах с партнерами по шоу. "Прям совсем какая то грязь, вроде бы семья , ценности. За чем вам это. Вы же просто промежуток , очень сложно потом выйти красиво с таких ситуаций. Сил вашему мужу", – написали неравнодушные.

