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После унижения от Бузовой замужнюю избранницу Манукяна предупредили о проблемах

После унижения от Бузовой замужнюю избранницу Манукяна предупредили о проблемах

Давид Манукян. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Накануне в инстаграм-аккаунте Ольги Бузовой появились странные "Сторис". Девушка публично оскорбила Дарью Палей, партнершу своего бывшего возлюбленного Давида Манукяна по шоу "Танцы со звездами", назвав ее женщиной легкого поведения.
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По слухам, у артиста завязались романтические отношения с коллегой по паркету, несмотря на то, что девушка уже несколько лет замужем и воспитывает ребенка. Вероятно, Ольга Бузова склонна верить в подобные сплетни.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

В личном блоге поющая ведущая заявила, что Дарья Палей заблокировала ее в "Инстаграм", а это значит, что соперница точно спит с ее мужчиной. Правда, артистка вскоре удалила провокационные записи, но, как говорится, интернет помнит все.

Поклонники пары Дарья Палей – Давид Манукян тут же отправились в комментарии к танцовщице, чтобы поддержать ее. Они отметили, что история еще не закончена, и, вероятно, Ольга Бузова может доставить проблем. Народ посоветовал артистке не обращать внимания на хейт.

"Красавица! Правда кое у кого снова истерика но ты не обращай внимание на ущербных закомплексованных особ (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Даша почему ты позволяешь Бузовой оскорблять тебя, ты замужняя женщина с ребенком!", "Дашенька, да не обращайте внимание на негатив, будьте только на позитиве. Хейта много еще будет, так как история эта не закончена", – написали под фотографией девушки с мужем.

Правда, некоторые все же поверили Ольге Бузовой. В комментариях под снимками Дарьи Палей подписчики выразили сочувствие ее супругу, отметив, что ей стоит думать о семье, а не о романах с партнерами по шоу. "Прям совсем какая то грязь, вроде бы семья , ценности. За чем вам это. Вы же просто промежуток , очень сложно потом выйти красиво с таких ситуаций. Сил вашему мужу", – написали неравнодушные.

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Автор: 9 марта 2021, 13:11 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Крид побил зазнавшуюся Бузову и стал любимцем интернета

комментарии

Ответить:

Царь Орион
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Настоящая звезда так себя не ведёт. Выгорели звездуньи до тела. Жалость то какая.
Гость635489
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Кто поверил ,этой базарной хабалке Бузовой , до такой степени сами глупы К тупости Бузовой уже все привыкли , а кто же такой идиот ,что верит надуманные ,грязные фантазии этой без мозгов идиотки Бузова просто сама ,со всеми подряд флиртует ,прыгает на любого ,поэтому то ей и кажетсчя ,что все такие А если разумно,логично КАК они смогли Дави и Даша близко общаться ,как пишет <цензура> Бузова Если их тренировал муж и уезжали они домой вместе?!Смотрите визитку от шалавы Буз какая она есть "Бузова продолжает шокировать порно фото сессией" Вот где грязь, это она привыкла обслуживать в притоне
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