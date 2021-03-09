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Шоу-бизнес
Бородина сообщила об избавлении от зависимости: Я рада

Бородина сообщила об избавлении от зависимости: Я рада

Ксения Бородина. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внешний вид Ксении Бородиной до сих пор будоражит многочисленную аудиторию. Публика недоумевает, как звезде удается сохранять отличный внешний вид и не отказывать себе в различных блюдах.
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В одном из интервью экс-ведущая "Дома-2" расставила все точки над i, поведав, как она похудела, какие продукты исключила из своего рациона и какие ловушки для худеющих обошла.

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 Ксения Кимовна Бородина

Ксения Кимовна Бородина телеведущая, актриса

Секреты стройной фигуры заботят многих девушек. Представительницы прекрасного пола яро гонятся за снижением веса и избавлением от целлюлита. К слову, Ксения Бородина уже давным-давно перестала обращать на это внимание.

По словам самой звезды, она не является фанаткой изнуряющих диет и постоянных голодовок. Телеведущая лишь в правильное время отказалась от мучного и сладкого. Артистка не ест белый хлеб, фастфуд и подобные ему блюда вроде гамбургеров.

Ксения признается, что иногда позволяет себе жареное мясо, но контролирует состав и объем порции. Во время занятий спортом она пьет протеиновые коктейли, а всеми любимые шоколадки заменяет на энергетические батончики.

"Я рада, что не завишу от майонеза, кетчупа, безе и глазированных сырков: я считаю, что это самые вредные продукты, употребление которых сразу сказывается на внешнем виде. Чистый целлюлит!", – рассказала инстадива.

Несмотря на две беременности и постоянные застолья, уже несколько лет подряд вес Ксении Бородиной держится на одном месте. Звезда советует девушкам обращать внимание на состав блюд и не терять над собой контроль.

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Автор: 9 марта 2021, 08:24 Источник: Woman.ru ✓ Надежный источник

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