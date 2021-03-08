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Бузова унизила новую избранницу Манукяна

Бузова унизила новую избранницу Манукяна

Ольга Бузова. Фото: Vadim Tarakanov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Ольга Бузова перестала скрывать свои эмоции и начала буквально нападать на близких подруг неверного молодого человека. Телеведущая высмеяла танцовщицу и намекнула на ее интимную связь с Давидом Манукяном.
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Начала певица с оскорбительной публикации в личном блоге. Она посвятила разоблачающую историю в "Инстаграм" участнице "Танцев со звездами" Дарье Палей. Однако через несколько минут все удалила.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Поговаривают, что именно известная танцовщица стала главной разлучницей пары Бузовой и Манукяна. Несмотря на то, что Дарья во многих интервью заявляла, что не причастна к любовному расколу, она все же попала под раздачу.

Напомним, что Палей уже несколько лет подряд находится в счастливом браке. По словам звезды телепроекта, ее не интересуют другие мужчины и все, что связано с работой, никогда не выходит за рамки дозволенного.

"Как циклично. Все, кто спят с моими мужчинами, меня блокируют", – подметила Ольга.

Похоже, что экс-ведущая "Дома-2" не верит словам двукратной чемпионки мира. Подобные заявления спровоцировали волну критики и недовольных комментариев. Накануне сама Палей заблокировала Бузову в социальных сетях.

Стоит отметить, что разоблачающая история все же была удалена. Поклонники предположили, что телеведущей стало стыдно, именно поэтому она сделала вид, будто ничего и не произошло. Не будем забывать, что просторы интернета безграничны: фотографии уже разлетелись по всему "Инстаграму" и явно попали в руки бывшего возлюбленного Ольги и его новой пассии.

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Автор: 8 марта 2021, 20:16 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Скандалы шоу-бизнеса: самые яркие за неделю

комментарии

Ответить:

Гость635489
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Сама <цензура> Бузова и других считает такими же У Палей семья ,ребенок,а <цензура> сколько не говори все гнуть будет свое Сама может любому опу подставить так и рассуждает ДРЯНЬ ,эта шалава Бузова У неё ПОНЯТНО одно зависть ,что есть такие способные ,что отлично танцуют ,а эта идиотка Буратино,бревно, ничего не умеет Вот сейчас возвращается Д2 ОПЯТЬ будет желающих девочек продавать мужикам Из неё хорошая мамка,что знает всё про бордель сама зарабавывала,а теперь девочек предлагать будет ,как было в старом Д2
Вот так умеет Бузова гадости говорить про всех,сама <цензура> не отмыться ,зачем чужую семью так
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