Бузова унизила новую избранницу Манукяна

Ольга Бузова перестала скрывать свои эмоции и начала буквально нападать на близких подруг неверного молодого человека. Телеведущая высмеяла танцовщицу и намекнула на ее интимную связь с Давидом Манукяном.

Начала певица с оскорбительной публикации в личном блоге. Она посвятила разоблачающую историю в "Инстаграм" участнице "Танцев со звездами" Дарье Палей. Однако через несколько минут все удалила.

Поговаривают, что именно известная танцовщица стала главной разлучницей пары Бузовой и Манукяна. Несмотря на то, что Дарья во многих интервью заявляла, что не причастна к любовному расколу, она все же попала под раздачу.

Напомним, что Палей уже несколько лет подряд находится в счастливом браке. По словам звезды телепроекта, ее не интересуют другие мужчины и все, что связано с работой, никогда не выходит за рамки дозволенного.

"Как циклично. Все, кто спят с моими мужчинами, меня блокируют", – подметила Ольга.

Похоже, что экс-ведущая "Дома-2" не верит словам двукратной чемпионки мира. Подобные заявления спровоцировали волну критики и недовольных комментариев. Накануне сама Палей заблокировала Бузову в социальных сетях.

Стоит отметить, что разоблачающая история все же была удалена. Поклонники предположили, что телеведущей стало стыдно, именно поэтому она сделала вид, будто ничего и не произошло. Не будем забывать, что просторы интернета безграничны: фотографии уже разлетелись по всему "Инстаграму" и явно попали в руки бывшего возлюбленного Ольги и его новой пассии.