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Шоу-бизнес
Беременная звезда "Дома-2" осталась без подарка на 8 марта

Беременная звезда "Дома-2" осталась без подарка на 8 марта

Анна Блюменкранц. Фото: instagram.com/anna_levchenko_blumenkranz/
Экс-участница нашумевшего телешоу "Дом-2" раскрыла всю подноготную "идеальных" отношений. Оказалось, что любящий мужчина бросил Анну Левченко в разгар женского дня и оставил без традиционного подарка.
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Известно, что звездная парочка, покинув съемочную площадку телестройки, переехала в Санкт-Петербруг. Поговаривали, что артисты начали семейную жизнь с нуля. Многочисленная аудитория с трепетом наблюдала за развитием событий и сетовала из-за постоянных ссор возлюбленных.

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К слову, 8-го марта Валерий Блюменкранц оставил девушку в гордом одиночестве. Более того, Анна Левченко призналась, что не получила и цветка от заботливого супруга. Об этом она рассказала в личном блоге. Инстадива не стала скрываться и публично заявила о семейных проблемах.

"Валера где-то отмечает. Подарил мне пустоту. Честно, уже все равно", – написала Анна.

Плюс ко всему, Левченко столкнулась с серьезными проблемами со здоровьем. По словам экс-участницы "Дома-2", у нее сильно болит таз. Девушка не может дойти до кухни и что-либо приготовить. Чуть позже блогерше все же удалось связаться с врачом и выяснить неутешительный диагноз. Специалист объяснил, что всему виной симфизиопатия.

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Публикация от Анна Блюменкранц (Левченко ) (@anna_levchenko_blumenkranz)

Стоит отметить, что у девушки произошло излишнее размягчение хрящей из-за беременности. Теперь Анну ждет долгая реабилитация и болезненное восстановление. Остается только гадать, поддержит ли супруг свою возлюбленную в столь нелегкое время. Напомним, отношения Левченко и Блюменкранц дали трещину осенью прошлого года. С тех пор каждый месяц пара сообщает о расставаниях и воссоединениях.

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Автор: 8 марта 2021, 15:38 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
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