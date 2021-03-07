Старики устроили бунт под окнами Аллы Пугачевой

Первое воскресенье весны Примадонна запомнит надолго. Ведь многочисленная аудитория Аллы Пугачевой со всей России подготовила 71-летней певице сюрприз в честь праздника, несколько лет назад придуманного самой артисткой.

Пожилые поклонники буквально атаковали звездный "замок" и устроили настоящее шоу под окнами кумира. Все мероприятие было похоже на митинг или протестную акцию: подмосковная деревня Грязь утонула в плакатах, пестрых флажках и громких звуках транспарантов.

Неожиданно образовавшуюся вакханалию запечатлел супруг Аллы Пугачевой. Юморист Максим Галкин разместил в личном блоге забавный видеоролик и провел прямой репортаж из окон звездного дома.

"Очередной сюрприз для Аллы от ее поклонников, спасибо большое, ребята, за этот подарок в первое воскресенье весны! Здорово, что поддерживаете традицию этого праздника", – подметил комик.

На кадрах отчетливо видно, как несколько десятков поклонников собрались под окнами загородного дома Примадонны. Позже выяснилось, что фанаты пожилого возраста съехались из многих городов России, чтобы поприветствовать Аллу Борисовну в этот день.

Эстрадная певица была явно польщена визитом фанатов и даже засмущалась перед камерой. Она поприветствовала беснующихся поклонников, прокричав свою знаменитую фразу: "Весну разрешаю!". Конечно же, это было встречено одобрительными криками. Старики начали скандировать и восхвалять звезду.

Несмотря на всю доброжелательность Пугачевой, она столкнулась с волной критики и негодования. Оказалось, что певица не пригласила гостей в дом и даже не напоила их чаем. Пользователей социальных сетей возмутил тот факт, что артистка спокойно ходит на съемки телепередач, но отказывается принимать любимую публику.